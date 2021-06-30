Завтра, 1 июля, Каунасский зоопарк отмечает свой 83-й день рождения и приглашает всех любителей животных отметить этот день вместе.

Тема празднования — «Когда исполняются желания». Каунасский зоопарк приглашает всех — от мала до велика — смело мечтать и ждать исполнения своих желаний. А мечты самого Зоопарка уже исполняются — обновленные вольеры для диких животных заполняются новыми обитателями.

В праздничный день самых маленьких гостей зоопарка ждет множество бесплатных развлечений. Рисунки на мордашках, игры, рисование мелками, развлечения с аниматорами, мыльные пузыри. Подготовлены и представления зверей. А вращая колесо удачи, маленькие посетители смогут принять участие в розыгрыше призов. Ну и, конечно же, какой день рождения без угощений? Ближе к вечеру гостей прадника ждут праздничная каша и не менее праздничный торт!

Программа праздника – по ссылке.