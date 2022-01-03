«1 шаг» в аэропорту, свет М. К. Чюрлениса и другие новости

Полиция Литвы сообщила, какие рейды водителей ждут в январе. По традиции все начнется с проверки водителей на трезвость, проверять будут также велосипедистов и водителей самокатов. А 6 и 7 января в темное время суток будут проверять пешеходов и велосипедистов, используют ли они светоотражатели и светоотражающие жилеты.