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10 июня можно будет увидеть солнечное затмение

Автор Евгений Русаков 16
10 июня можно будет увидеть солнечное затмение

В четверг, 10 июня, в Северном полушарии можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение. Такое затмение ещё иногда называют огненным кольцом, а некоторые провели аналогию со «Звездой смерти», позаимствовав этот термин из цикла фильмов «Звёздные войны».

К сожалению, всю красоту этого события в Литве увидеть не получится, однако после обеда, с 13:00 до 15:00, у жителей нашей страны всё же будет возможность увидеть частичное солнечное затмение. Лучше всего это астрономическое явление смогут увидеть жители Магадана и Якутии, а также северо-западной Гренландии и Канады.

Между тем, как уверяют астрономы, особенно захватывающее зрелище – практически полное солнечное затмение – в Литве можно будет увидеть через 18 лет, а точнее 21 июня 2039 года в 20:20. Так что не забудьте отметить этот день красным в календаре и запастись попкорном и специальными очками, которые можно приобрести в любом магазине оптики.

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