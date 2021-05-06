Гослесничество Литвы подготовило 10 отличных идей для поездок на выходные. К слову, совсем скоро появится и специальная цифровая карта. На нее будут нанесены все объекты, за которыми присматривают сотрудники лесничества нашей страны.

Таких объектов – почти полторы тысячи. Среди них образовательные тропы, кемпинги, зоны отдыха и многое другое. Выбирать будет из чего! Ну а пока начнем изучать список предложений – и готовиться к выходным!

Природный зоопарк «Жверинчюс»

Родителям с детьми, да и просто взрослым, которые любят животных (особенно – редких), можно отправиться в Тяльшяйский район. Еще в 1996 году в Убишском лесничестве основали место, которое служит домом для большого количества диких животных.

Для тех, кто любит животных и хочет увидеть лесных зверей, которые встречаются не каждый день, подойдет местечко Жверинчюс, расположенноей в Тельшяйском районе. Жверинчюс, расположенный в Убишкском лесничестве, является домом для различных видов диких животных. Этот лесной зверинец основан в 1996 году. Онзанимает площадь около 70 га. Здесь обитают зубры, лани, муфлоны, рыси, тарпаны, олени, волки и др. Для животных созданы условия, максимально близкие к их среде обитания. Поэтому вольеры просторные, занимают большие территории. Справедливости ради надо сказать, что животные иногда могут даже спрятаться в зарослях, так что их придется еще поискать, чтобы рассмотреть. На территории заповедника есть зоны отдыха и детская площадка. Посещение бесплатное.

Адрес: Telšių r., Degaičių sen., Laukstėnų k. Координаты 403311, 6212289. От магистрали A11 Шяуляй – Паланга до Жверинчюса – 5 км гравийной дороги.

Сад детства

Это парк, который создается уже не одно десятилетие. Он и сейчас пополняется новыми скульптурами, которые художники создают на ежегодных пленэрах. Здесь проводятся городские мероприятия, отмечаются праздники. В Саду детства экспонируются разные виды деревьев и кустарников. Здесь вырыт живописный пруд, вокруг которого собрались разные литературные персонажи – точнее, их деревянные скульптуры. Есть места для отдыха, декоративные скамеечки.

Адрес: Lazdijų pl. 19, Kalveliai, Lazdijų r. координаты 54.104436, 23.675846.

Дубравский дендрарий

Дубравский дендрарий был заложен в 1958 г. на базе Дубравской лесной научно-исследовательской станции. Сотрудники дендрария собирают, хранят и экспонируют ценные с научной, познавательной и декоративной точки зрения растения местной и привозной дендрофлоры. Дендрарий занимает около 50 га. В нем собрана дендрологическая коллекция из более чем 2000 растений. Среди них – много редких, уникальных, не свойственных для нашей территории. Это настоящая природная лаборатория для исследований в области ботаники, дендрологии, лесного хозяйства, биологии, экологии. Так что коллекции дендрария – важные с научной точки зрения и эстетически привлекательные для обычных любителей природы – отличное место для посещения.

Адрес: Liepų g. 12, Girionys, Kauno raj.

Пашиляйский зубровник

Пашиляйский зубровник существует уже более полувека. Он занимает площадь почти 50 гектаров, большая часть которой находится в лесу. Вольер разделен на две части для размещения двух стад зубров. До пандемии зубровник посещали в среднем около 18 тысяч человек в год из Литвы и других стран. Здесь можно понаблюдать за зубрами с крытой площадки обзорной башни, узнать об их привычках и о том, почему у местных зубров все имена начинаются с «Gi». Например, первого зубра, родившегося в Литве в 1971 году, назвали Гиринис. На территории зубровника оборудованы места для отдыха, где можно устроить пикник.

Адрес: Girelės viensėdis, Panevėžio r.

Познавательная тропа заповедника Варникай

Протяженность тропы Варникай – 4 км. Она проходит по холмистой местности, в давнюю пору образованной ледниками, многолетними и новыми лесами, небольшими озерами и болотистым местам. Прогуливаясь по тропе, можно увидеть самые красивые и труднодоступные места заповедника. Тропа начинается на высоте примерно 165 м над уровнем моря. Из-за того, что рельеф этой местности образован краем ледника, она очень пересеченная. Здесь много высоких холмов и много глубоких впадин – вид открывается действительно захватывающий. В этом заповеднике – множество разных видов мха, редких грибов и охраняемых растений. Для посетителей оборудованы беседки, три обзорные площадки и десять остановок для отдыха.

Адрес: Varnikų miškas, Ilgelio pelkė, Trakų sen., Trakų r. sav.

Познавательная тропа в лесу Скребио

Это совсем новая природная тропа, она проложена в сентябре 2018 года. Протяженность тропы – 3 километра. Тропа проходит через ботанический заповедник Скребис и археологический заповедник Моша. Интересна она своим ландшафтом, биоразнообразием и археологическим наследием – древними курганами и остатками гробниц. А еще на территории есть ручей Моша, который подпитывается родником. Посетители найдут здесь интересную информацию о важнейших видах растений и животных на 7 информационных стендах. Эта тропа идеально подходит для любителей прогулок по лесу.

Адрес: Moša, Trakų raj. Координаты: 54.582853, 24.555965.

Познавательные тропы заповедника Германтас

По этим тропам можно путешествовать и пешком, и на велосипеде. Они отлично подходят для прогулок больших и маленьких путешественников. Всего здесь 12, 4 км познавательных троп. Площадь одного из самых первых литовских заповедников Германтас составляет 924 га. В него входят леса Джюгиненай, Пагерманте, Лиеплауке, а также озера Германтас, Ильгис, Дурбинас с ручьями Дурбинис, Гёрупис, Стуйю и Гельжупис.

На территории заповедника есть уникальные развлечения. По дороге от озера Германтас к озеру Ильгис для детей для знакомства с природой оборудованы «Птичье гнездо», «Отель для жуков», «Лесной класс» и другие. Есть здесь и Босоногая тропа протяженностью 1,2 км. Она проходит вдоль озера Ильгис по щепкам, камням, болотам и другим препятствиям. Есть на познавательных тропах заповедника и мистические скульптуры, рассказывающие легенды, информационные площадки, лабиринт из камней и многое-многое другое.

Адрес: J. Perkovskio g., Džiuginėnų k. Telšių r. sav.

Заповедник Дубравос

Это место – для тех, кто истосковался по настоящей природе. Здесь – как будто тропа, ведущая через болото в сказочный лес, более полувека не тронутый человеком. Рекомендуется посетить заповедник Дубравос, когда белым цветом расцветает пушица. Это растение напоминает хлопок, поэтому его и называют болотным хлопком. Тропа протяженностью 2 км ведет через живописные склоны холмов, вдоль роскошных деревьев, иногда – по участкам, напоминающим тундру. Есть здесь сосны, которые трудхо обхватить, потому что диаметр ствола у них почти метр, а ввысь они устремлены на 35-38 метров. Можете выбирать, какую тропу выбрать – более длинную, которая протянулась на 1,9 км, или более короткую, протяженностью всего 0,5 км. Заповедник Дубравос занимает площадь 120 га. В конце тропы есть зона отдыха и смотровая площадка с видом на болото.

Адрес: Vaišvydavos girininkija, Dubravos miškas, Samylų sen., Kauno r.

Парк леса Розалимас

Лесной парк Розалимас основан два десятилетия назад. Он отличается впечатляющим сосновым бором, мифологической историей страны и биологическим разнообразием. Познавательная тропа лесопарка протянулась через лес на расстояние в 4,5 км. В начале тропы есть сцена для мероприятий на свежем воздухе, а во время прогулки по тропе можно отдохнуть на скамейках. Во время прогулки можно будет полюбоваться множеством растений и птиц. Украсят прогулку и деревянные скульптуры известных пакруойских авторов.

Адрес: Miško g. 2, Linksmučių k., Pakruojo r.

Познавательный комплекс Трошкунайского лесничества и Аникщяйского дендрария

В дендрарии, который начали создавать 15 лет назад, растет 85 видов деревьев. Парк украшают деревянные скульптуры. Здесь есть уличный музей, где экспонируется старинная лесная техника. Познавательная тропа проведет по лему, где можно познакомиться с разнообразной растительностью и даже с 500-летним дубом. Наконец, здесь будет чем заняться и тем, кому нравится запечатлевать удивительные виды. Прекрасная панорама с видами на постройки монастыря Трошкунай открывается из долины реки Юоста, протекающей рядом с дендрарием.

Адрес: Troškūnėliai, Troškūnų seniūnija, Anykščių rajonas.

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