10 постов об отношениях, которые лучше не писать в соцсетях

Лучший признак того, что у вас хорошие отношения, — то, что вы не сообщаете об этом всему интернету. Психологи назвали 10 постов – проявлений откровенности, которые не только раздражают друзей в соцсетях, но и могут навредить вашему союзу.

Когда за тобой наблюдают другие, жизнь приобретает дополнительную остроту и значимость. Хочется добавлять все новые и новые подробности и делиться ими с благодарным зрителем. Только вот зритель, сидящий в темноте зала, нам не виден. И порой мы о нем забываем. Как забываем и о том, где пролегают границы между интимным, нашим личным счастьем и тем, что узнает о нас и нашем партнере любой незнакомец из тех, у кого есть ноутбук или смартфон.

1. ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ПОСТЫ О ПАРТНЕРЕ

Все мы знакомы с такой парой: как две птицы, которые свили себе гнездо и тащат в него то травинку, то веревочку, так и они любовно украшают свои страницы сердечками и стихами. Это те, кому необходимо уже в начале дня разместить в Facebook фотографию с подписью «Люблю. Жду». Все друзья в угаре утренних дел получат ваши новости, зайдут к вам на страницу и растрогаются.

Психотерапевты говорят, что пары, которые ведут постоянный репортаж о своей жизни, судя по опыту консультирования, имеют не очень хорошие отношения, но часто продолжают убеждать себя и других в обратном.

2. ФОТОГРАФИИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

Например, фото со вчерашней вечеринки, где ваша девушка делает «сумасшедшие» глаза. Прислушайтесь к советам психологов. Сразу спросите у партнера еще в начале отношений, как он относится к тому, чтобы вы размещали его фотографии на своей страничке.

Или другой привет. Возможно, мужчина уже успел создать на своей странице суровый образ — гонки, походы, ничего лишнего. А тут вы постите его с котиком на руках… Или размещаете его фото как «короля вино-водочного царства». А потом оно некстати всплывает при устройстве на работу.

3. ШУТКИ О ЕГО ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОДВИГАХ И ПРОВАЛАХ

Его первый овощной суп или испуганные глаза при виде куриной тушки. Для друзей и для вас это незабываемые воспоминания. Но не забывайте, что соцсети любят не только ваши друзья.

Если вы не установили ограничение на просмотр, вы никогда не узнаете, сколько пользователей прочитают пост. Фотографии с морковкой в руке и подписью «Проект направлен на доработку» или ваше хвастливое «В нашем доме женщины тарелок не моют» доступны и его коллегам, и деловым партнерам, и совсем посторонним людям.

4. ПРЯМОЙ РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

Он вчера провинился. Утром вы оставили сообщение на его стене, из которого каждый узнает о том, где он провел ночь. У вас есть интуиция, способности к дедукции, и вы сделали однозначные логические выводы.

Эксперты в области отношений напоминают о двух вещах. Во-первых, ваши эмоции сейчас зашкаливают, а в таком состоянии лучше не оставлять необдуманных письменных сообщений. Во-вторых, не забывайте, что сейчас, по сути, вы делаете публичное заявление. А зачем? Все еще наладится, подождите.

5. ПОСТЫ В СОЦСЕТЯХ О ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВАХ ПАРТНЕРА

А также фоторепортажи из магазина, где вы купили ему новую пижаму и шелковое белье в спальню.

6. КОММЕНТАРИИ К ЕГО ПЕРЕПИСКЕ С БЫВШЕЙ

Да, такова реальность — многие продолжают общаться в соцсетях с бывшими, поскольку остаются у них в друзьях. Каждый день они узнают новости из их жизни и иногда вступают в переписку. Это не обязательно должно вам нравиться. Но лучше такие вопросы обсуждать лично. Если вы появляетесь и оставляете свой язвительный комментарий, это вредно больше всего именно для вас. Это – как любая пассивная агрессия, которая не может найти выхода.

7. ДЕТАЛИ ССОР И ВЫЯСНЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ

Ресь идет о ссорах, после которых вы незамедлительно меняете статус на «внезапно одинокая» или вообще удаляете его из друзей. Семейные терапевты советуют оставлять такие вещи за закрытыми дверями спальни и не торопиться делать их общим достоянием. «Если вы выпустили кота из сумки, вы уже не сможете загнать его обратно».

8. СЛИШКОМ МНОГО ИНФОРМАЦИИ

Комментарии о сексе хороши для личных сообщений. Возможно, ваш партнер будет польщен, прочитав у себя на стене: «Сгораю от желания, приезжай скорей». А вот его подчиненные или, например, тренер вашего ребенка могут почувствовать себя неловко…

9. ТОНКИЕ НАМЕКИ, ПОНЯТНЫЕ КАЖДОМУ

Вы прочитали в интернете интересную статью — скажем, о десяти качествах ужасной свекрови — и публикуете в соцсетях ссылку на нее или рассылаете друзьям с комментарием «Кого-то мне это напоминает…» Даже если перед этим вы предусмотрительно ограничили доступ к своей странице для свекрови, информация все равно со временем найдет каналы распространения…

10. НАПОМИНАНИЕ КУПИТЬ МОЛОКА

Соцсети — замечательное средство для того, чтобы объединить людей, интересующихся одними и теми же вещами, моментально сообщить важную новость или собрать средства для помощи. А для напоминания о покупке молока лучше позвонить. Оставьте себе личное пространство для общения.

Источник