11-12 сентября в столице состоится энергетический уикенд

11-12 сентября столичное самоуправление приглашает жителей и гостей Вильнюса на энергетический уикенд «Механизмы». В рамках мероприятия компании Vilniaus vandenys, Vilniaus šilumos tinklai, Grinda, SoliTek, Музей энергетики и техники и Музей железной дороги откроют самые интересные энергетические объекты. Отметим, что многие из них – электростанции, гидроузлы, очистные сооружения и производственные линии – находятся под строгой охраной. Для публики они бывают открыты в исключительных случаях. В связи с этим организаторы призывают следить за последними новостями и не пропустить регистрацию.

По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, энергия одновременно очень близка и очень далека от людей. С одной стороны, все пользуются водопроводной водой, отапливают свои дома, ездят на поездах, пользуются улицами, под которыми проходят сети ливневых стоков. С другой стороны, очень немного людей понимает, как происходят эти процессы и что для этого делает город. Чтобы устранить пробел и побудить людей проявить больший интерес к тому, что происходит в городе, а также разрушить определённые мифы, вильнюсское самоуправление решило познакомить людей с невидимым Вильнюсом.

11 сентября

В этот день все желающие смогут ознакомиться с водной стихией города, секретами возобновляемой энергетики и железными дорогами. Работники компании Vilniaus vandenys организуют три различные экскурсии: по Антавиляйскому водохранилищу, по водохозяйственным сооружениям вокруг Бернардинского сада и по Вильнюсской станции очистки сточных вод. В свою очередь, сотрудники компании Grinda проведут экскурсию на Каролинишкской станции очистки ливневых стоков, защищающей город от наводнений, а реки – от загрязнений. Тем временем крупнейший в Литве производитель солнечных модулей SoliTek отворит двери своего завода, а экскурсоводы Музея железных дорог расскажут посетителям о прошлом и настоящем, а также поведают о будущих планах.

12 сентября

В этот день участников мероприятия пригласят на экскурсию по центральной части столицы. Там профессиональный гид расскажет и покажет, как Вильнюс преображался под влиянием инноваций разных периодов. Позже все желающие смогут посетить первую в городе общественную электростанцию, в которой сейчас располагается Музей энергетики и технологий. В свою очередь, Вильнюсская ТЭЦ будет открыта 11 и 12 числа, но количество посетителей будет ограничено 12-ю группами.

Отметим, что экскурсии смогут посетить только заранее зарегистрировавшиеся лица с «паспортом возможностей». Регистрация начнётся 6 сентября на сайте neakivaizdinisvilnius.lt.

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