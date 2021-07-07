Паутина

11-летний вундеркинд получил степень бакалавра физики

Автор Эвелина Никанорова 29
11-летний вундеркинд получил степень бакалавра физики

11-летний вундеркинд бельгийско-нидерландского происхождения Лоран Симонс получил степень бакалавра физики, окончив всего за один года трехлетний курс в Антверпенском университете. Об этом сообщает Brussels Times.

Классической механикой и квантовой физикой мальчик увлекся в апреле прошлого года.

«Мне сразу захотелось узнать об этом все. Я отложил всю остальную работу, чтобы разобраться в этом», — сказал Симонс.

Лоран Симонс окончил университетский курс с отличием, средний балл его диплома — 9.

«Мне все равно, самый ли я молодой (бакалавр). Я занимаюсь этим для получения знаний», — рассказал мальчик.

Цель Симонса — в будущем заменить человеческие органы механическими и достичь бессмертия. Сейчас он планирует продолжить обучение в Антверпене и получить степень магистра физики. Одновременно с этим он будет работать над докторской диссертацией.

В 6 лет Лоран начал учебу в старших классах и закончил ее за полтора года. В 8 лет он поступил в Технический университет Эйндховена и планировал уже в декабре 2019 года получить учебную степень в области электротехники. Тогда бы он стал самым юным выпускником вуза в мире. Однако Симонс покинул университет из-за конфликта с руководством вуза, которое обвиняло его родителей в чрезмерном давлении на ребенка.

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