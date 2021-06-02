11-летняя девочка еженедельно устраивает концерт в зоопарке

В Таиланде 11-летняя девочка по имени Сеенлада Супат каждую неделю играет на синтезаторе для обитателей зоопарка на юго-востоке Бангкока. При этом по клавишам музыкального инструмента нередко расхаживают любопытные лемуры.

Своими выступлениями Супат хочет скрасить одиночество обитателей зоопарка. Как ей кажется, животным не хватает общения с людьми из-за строгих антиковидных ограничений. А еще таким образом девочка пытается перебороть страх публичных выступлений.

Иногда животные подходят совсем близко и даже мешают играть. Однако Супат это даже нравится — выходит, звери играют вместе с ней. В администрации зоопарка утверждают, что музыка хорошо влияет на настроение животных — одним она действительно нравится, а другим она кажется как минимум любопытной.

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