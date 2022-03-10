Мероприятия

11 марта пройдут праздничные мероприятия в честь Дня восстановления независимости Литвы

Автор R RADIO LT

В пятницу, 11 марта, наша страна отмечает государственный праздник — День восстановления независимости Литвы. В этот день во многих городах пройдут торжественные мероприятия.

11 марта пройдут праздничные мероприятия в честь Дня восстановления независимости Литвы

В столице празднования начнутся с церемонии возложения цветов. В полдень пройдет торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии на площади Независимости. В 12:30 начнется традиционное шествие Nepriklausomybės atkūrimo kelias. Во время него по проспекту Гедиминаса пройдет военный духовой оркестр, а участники шествия пронесут флаги Литвы и Украины длиной 200 метров. Также 11 марта состоится месса в Кафедральном соборе. А в 19 часов на Кафедральной площади жителей Вильнюса приглашают зажечь огни надежды в акции единства и солидарности с Украиной Laisvė šviečia. Планируется, что это будет крупнейшее мероприятие единства и солидарности, прошедшее в Вильнюсе за все время независимости страны.

А для тех, кто захочет принять участие в познавательной программе, будут проводиться бесплатные экскурсии по городу. С 13 часов на Кафедральной площади несколько десятков гидов будут ждать желающих совершить познавательную прогулку по Вильнюсу. В общей сложности подготовлено 35 бесплатных праздничных экскурсий. Их организовывают Вильнюсское городское самоуправление и Вильнюсский культурный центр. Регистрация на экскурсии 

Следует обратить внимание, что во время мероприятий будут изменения в движении городского транспорта. Полная программа мероприятий, которые пройдут 11 марта в Вильнюсе, – на странице столичного самоуправления.

Множество праздничных мероприятий состоится и в Каунасе. Подробнее узнать о них можно на странице Каунасского городского самоуправления.

А полное расписание мероприятий, которые пройдут в День восстановления независимости в Клайпеде, опубликовано на странице самоуправления портового города.

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