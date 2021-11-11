11 ноября, или Магия чисел

Согласно нумерологам, сегодня удивительно сильный день, ведь дата, содержащая 4 единицы, встречается всего лишь один раз в год. Так вот ещё немного о Магии чисел.

Знаете ли вы, что…

…сумма всех чисел на колесе рулетки равна 666?

23 – это «роковое число», которое, по мнению некоторых, может нести опасности.

4 – это самое несчастливое число в Японии. А в японских домах и больницах после третьего этажа идёт сразу пятый. К слову, боязнь «четвёрки» называется тетрафобией.

13 – это число в США считается несчастливым. В театрах после 12-го места сразу же идёт 14-е. Между тем в математике пишут «12,999». Вроде и 13, но всё-таки не совсем.

Что же касается счастливых чисел, то здесь иная ситуация. Возьмём, к примеру, Домантаса Сабониса. На днях он стал четвёртым литовским баскетболистом в НБА, которому удалось набрать более 5000 очков. Он играет под номером 11. Под этим номером играл и его легендарный отец Арвидас Сабонис.

Вернёмся к числу «23». С одной стороны, – «роковое число». С другой стороны, – интересно, знал ли об этом легендарный баскетболист Майкл Джордан, который практически на протяжении всей своей карьеры играл под этим номером?

Очень многие любят «семёрку», «тройку» или «восьмёрку», придавая этим числам сакральное значение.

А для кого-то и число «13» является счастливым. И коль уж речь зашла о баскетболистах, то возьмём того же Шарунаса Марчюлёниса.

Вот такая Магия чисел. А какое любимое число у вас?