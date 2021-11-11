Развлечения

11 ноября, или Магия чисел

Автор Евгений Русаков
11 ноября, или Магия чисел
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Согласно нумерологам, сегодня удивительно сильный день, ведь дата, содержащая 4 единицы, встречается всего лишь один раз в год. Так вот ещё немного о Магии чисел.

Знаете ли вы, что…

…сумма всех чисел на колесе рулетки равна 666?

11 ноября, или Магия чисел

Колесо рулетки

23 – это «роковое число», которое, по мнению некоторых, может нести опасности.

11 ноября, или Магия чисел

С одной стороны, простые шарики. С другой – роковое число…

4 – это самое несчастливое число в Японии. А в японских домах и больницах после третьего этажа идёт сразу пятый. К слову, боязнь «четвёрки» называется тетрафобией.

11 ноября, или Магия чисел

Тетрафобия налицо

13 – это число в США считается несчастливым. В театрах после 12-го места сразу же идёт 14-е. Между тем в математике пишут «12,999». Вроде и 13, но всё-таки не совсем.

11 ноября, или Магия чисел

Путешествие в пространстве, или где 13-й этаж?

Что же касается счастливых чисел, то здесь иная ситуация. Возьмём, к примеру, Домантаса Сабониса. На днях он стал четвёртым литовским баскетболистом в НБА, которому удалось набрать более 5000 очков. Он играет под номером 11. Под этим номером играл и его легендарный отец Арвидас Сабонис.

11 ноября, или Магия чисел

Домантас Сабонис

Вернёмся к числу «23». С одной стороны, – «роковое число». С другой стороны, – интересно, знал ли об этом легендарный баскетболист Майкл Джордан, который практически на протяжении всей своей карьеры играл под этим номером?

11 ноября, или Магия чисел

Майкл Джордан

Очень многие любят «семёрку», «тройку» или «восьмёрку», придавая этим числам сакральное значение.

11 ноября, или Магия чисел

Бонд. Джеймс Бонд. Только русский…

А для кого-то и число «13» является счастливым. И коль уж речь зашла о баскетболистах, то возьмём того же Шарунаса Марчюлёниса.

11 ноября, или Магия чисел

Шарунас Марчюлёнис

Вот такая Магия чисел. А какое любимое число у вас?

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