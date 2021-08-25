11 сентября в Литве впервые пройдёт акция по уборке лесов. Называться она будет Miško kuopa («Лесная компания»). Организатор мероприятия, Государственное лесничество, приглашает присоединиться к акции всех жителей Литвы, которые неравнодушны к природе.

По словам министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа, к сожалению, многие люди всё ещё выбрасывают в лесах ненужные и отжившие свой век вещи. Такие акции, как DAROM, научили тому, что мы можем заботиться об окружающей среде. Пришло время очистить и леса. Поэтому наряду с корзиной для грибов министр окружающей среды призвал захватить с собой на природу и мешок для мусора.

Мероприятие пройдёт в 38 региональных подразделениях Государственного лесничества. Лесничие сопроводят участников акции в места уборки. Эти места выбираются на основании того, где чаще всего недобросовестные граждане оставляют свой мусор и выбрасывают крупногабаритные или строительные отходы.

Очистка леса от мусора – ежедневная работа лесничих

По словам руководителя Государственного лесничества Валдаса Каубре, очистка леса от мусора является ежедневной работой лесничих. Заниматься ею приходится круглый год. К сожалению, леса особенно страдают в сезон смены шин. Помимо этого в леса постоянно свозят содержимое очищенных кладовых и строительный мусор. И несмотря на то, что общественность называет леса одним из самых больших сокровищ Литвы, количество собранного в них мусора не уменьшается.

Отметим, что раньше лесничие отдельных региональных подразделений также организовывали субботники. В них принимали участие различные сообщества или просто неравнодушные граждане. Однако в этом году было решено реализовать вынашиваемую с прошлого года идею: пригласить в леса представителей общественности и посвятить один день совместной уборке. Таким образом можно будет объединить неравнодушных к природе граждан и показать, что проблема замусоривания – это проблема не только общественных мест или обочин дорог, но и лесов.

Количество крупногабаритного мусора в лесах ежегодно растёт

Наибольшую озабоченность у лесничих вызывает бытовой и крупногабаритный мусор в лесах. Поэтому есть надежда, что 11 сентября будет создана основа для красивой традиции, когда лесничие и общественность сообща проводят уборку лесов. Более подробную информацию об акции Miško kuopa можно найти на странице vivmu.lt.

И напоследок. Только в 2018 году в лесах было обнаружено почти 100 тонн выброшенных покрышек. В 2019 году это число выросло уже почти до 160 тонн. В прошлом году сотрудники Государственного лесничества собрали почти 270 тонн покрышек. Выброшенные покрышки разлагаются, выделяя опасные для здоровья вещества и тяжёлые металлы. Срок разложения одной покрышки составляет 120-140 лет. Кроме того, в жаркую погоду существует высокий риск возникновения пожаров, во время которых горящая резина выделяет высокотоксичные пары. Такие пожары трудно потушить, а продолжаться они могут до нескольких недель.

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