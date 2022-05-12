12 мая – Международный день медицинской сестры

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day). А это отличный повод поздравить и еще раз поблагодарить представительниц одной из самых гуманных профессий.

В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения. Ведь во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.

Не стоит забывать, что и в борьбе с коронавирусом медицинские сестры принимали самое прямое участие.