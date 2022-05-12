Здоровье

12 мая – Международный день медицинской сестры

Автор R•RADIO

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day). А это отличный повод поздравить и еще раз поблагодарить представительниц одной из самых гуманных профессий.

12 мая &#8211; Международный день медицинской сестры

В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения. Ведь во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.

Не стоит забывать, что и в борьбе с коронавирусом медицинские сестры принимали самое прямое участие.

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