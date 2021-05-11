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12 мая пройдёт проверка готовности служб к ядерной аварии

Автор Евгений Русаков 21
12 мая пройдёт проверка готовности служб к ядерной аварии

12 мая МВД Литвы совместно с Департаментом противопожарной защиты и спасения организует учения по гражданской защите. Они позволят оценить готовность служб оперативно передавать и обновлять информацию о ядерной аварии. Кроме того, будет проверена работа Системы оповещения и информирования населения.

Такие учения необходимы для того, чтобы все учреждения могли должным образом выполнять свои функции и обеспечивать общественную безопасность и информированность в случае реальной чрезвычайной ситуации. Точное время учений служб не указано.

В учениях примут участие 16 государственных учреждений и все самоуправления Литвы. Сирены будут активированы по всей стране, а сообщения будут отправляться на мобильные телефоны через Систему оповещения и информирования населения. Национальное литовское радио и телевидение будет транслировать текстовое и голосовое оповещения.

Между тем МВД Литвы напоминает жителям о том, как проверить, дошли ли до них сообщения. Информацию о том, как активировать функцию получения предупреждений на свой мобильный телефон, вы можете найти здесь. Также на странице lt72.lt вы можете узнать о том, как защитить себя и своих близких в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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