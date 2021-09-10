12 сентября в Литве начнётся чемпионат мира по футзалу

Уже в это воскресенье, 12 сентября, в Литве стартует чемпионат мира по футзалу. Это мероприятие, которое потребовало двухлетнего планирования, станет поистине историческим событием. Напомним, что спортивного мероприятия такого масштаба в Литве не проходило с 2011 года. Тогда наша страна принимала чемпионат Европы по баскетболу.

Чемпионат мира по футзалу должен был состояться ещё в 2020 году. Однако все планы перечеркнула пандемия коронавируса. В турнире примут участие 24 команды. Среди них – чемпион мира Аргентина, сборные Ирана и России, входящие в ТОП-5 сильнейших команд мира, а также Испания, Португалия, Бразилия, Литва и другие страны. Всего будет сыграно 52 матча. Финал турнира состоится 3 октября. Отметим, что наша страна станет лишь третьей европейской страной, где пройдёт чемпионат мира по мини-футболу.

Подготовка и организация

По словам организаторов, подготовка к мероприятию заняла более двух лет. В общей сложности в ней приняло участие около 80 человек. Самая большая проблема – это ограничения, связанные с коронавирусом, и организация турнира в таких условиях. При этом организаторы отметили, что безопасность людей – это главный приоритет.

Во время турнира все зрители должны будут предъявить «паспорт возможностей». Количество иностранных болельщиков, которые смогут приехать в Литву, остаётся под вопросом. Однако организаторы уверяют, что всех, кто придёт или приедет, ожидает великолепное зрелище. За самим чемпионатом будет следить практически весь мир. Его будут транслировать в 137 странах.

Также организаторы отметили, что подготовку к чемпионату во многом облегчило отличное состояние арен в Литве и развитая инфраструктура. По их словам, арены в нашей стране современные и ухоженные, а цифровая инфраструктура продвинутая. Это заметно облегчит жизнь всем: спортсменам, работникам, зрителям и СМИ.

Нововведения турнира

В этом году в чемпионате будут и нововведения. Впервые будет использоваться система видеопомощи арбитрам VAR. Она позволит судьям просмотреть видеозапись во время матча и принять соответствующее решение. В большом футболе эта технология используется с 2018 года.

Член правления концерна Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас выразил радость по поводу того, что в Литве проводится чемпионат такого уровня. Этот турнир очень важен для футзала и поклонников этого вида спорта. Однако ещё более он важен для Литвы. На протяжении всего чемпионата имя нашей страны будет звучать во всём мире. Это будет способствовать укреплению имиджа Литвы и, несомненно, привлечёт иностранных туристов даже в этот непростой период.

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