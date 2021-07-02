12-летний мальчик – самый юный гроссмейстер в истории

Он получил высшее шахматное звание в возрасте 12 лет, четырех месяцев и 25 дней. Предыдущий рекорд принадлежал шахматисту Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в 2002 году в 12 лет и семь месяцев.

Родившийся в 2009 году Мишра стал экспертом Федерации шахмат США в семь лет, в девять получил звание самого молодого национального мастера, а в 10 лет — международного мастера.

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