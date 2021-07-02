Паутина

12-летний мальчик – самый юный гроссмейстер в истории

Автор Эвелина Никанорова 25
12-летний мальчик &#8211; самый юный гроссмейстер в истории

Американец стал гроссмейстером в 12 лет и побил рекорд Сергея Карякина. Об этом сообщает CNN.

Абхиманью Мишра из Нью-Джерси признали гроссмейстером после того, как он набрал 2500 баллов по рейтингу Эло и выполнил третью норму для получения звания. Рекорд был установлен в среду, 30 июня, во время турнира Vezerkepzo GM Mix в Будапеште.

В решающем матче Мишра обыграл индийца Леона Мендоку.

«Наконец-то я победил своего главного соперника [продолжающуюся пандемию], который мешал мне последние 14 месяцев. Спасибо всем за любовь и поддержку. С нетерпением жду чемпионата мира», — написал на своей странице в соцсети Мишра после победы.

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