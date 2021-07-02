12-летний мальчик – самый юный гроссмейстер в истории

Американец стал гроссмейстером в 12 лет и побил рекорд Сергея Карякина. Об этом сообщает CNN.
Абхиманью Мишра из Нью-Джерси признали гроссмейстером после того, как он набрал 2500 баллов по рейтингу Эло и выполнил третью норму для получения звания. Рекорд был установлен в среду, 30 июня, во время турнира Vezerkepzo GM Mix в Будапеште.
В решающем матче Мишра обыграл индийца Леона Мендоку.
«Наконец-то я победил своего главного соперника [продолжающуюся пандемию], который мешал мне последние 14 месяцев. Спасибо всем за любовь и поддержку. С нетерпением жду чемпионата мира», — написал на своей странице в соцсети Мишра после победы.