Музыкальная новинка

13 песен из «Ciao, 2021!» выпущены в одном альбоме

Автор Эвелина Никанорова
13 песен из «Ciao, 2021!» выпущены в одном альбоме
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Состаялся релиз альбома «Ciao, 2021!» – на следующий день после выхода в эфир одноименного специального новогоднего выпуска программы «Вечерний Ургант».

В альбом вошли 13 «итальянских» песен в исполнении Гриши Урганта, Светланы Лободы, Люси Чеботиной, Вани Дмитриенко, Валерия Леонтьева, группы «Любэ» и других участников программы.

«Giovanni Urganti, Matteo Crustaldi, Alessandro Gudini, Allegra Michele и группа «Tutti Frutti» представляют новогодний выпуск шоу «Вечерний Ургант» – «CIAO, 2021», в котором по традиции прозвучат самые популярные песни уходящего года», — говорится в описании шоу.

Источник: InterMedia

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