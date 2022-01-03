13 песен из «Ciao, 2021!» выпущены в одном альбоме

Состаялся релиз альбома «Ciao, 2021!» – на следующий день после выхода в эфир одноименного специального новогоднего выпуска программы «Вечерний Ургант».

В альбом вошли 13 «итальянских» песен в исполнении Гриши Урганта, Светланы Лободы, Люси Чеботиной, Вани Дмитриенко, Валерия Леонтьева, группы «Любэ» и других участников программы.

«Giovanni Urganti, Matteo Crustaldi, Alessandro Gudini, Allegra Michele и группа «Tutti Frutti» представляют новогодний выпуск шоу «Вечерний Ургант» – «CIAO, 2021», в котором по традиции прозвучат самые популярные песни уходящего года», — говорится в описании шоу.

Источник: InterMedia