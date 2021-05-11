14 мая в Висагинасе состоится мероприятие «Улыбайся, европеец!»

В пятницу, 14 мая, в Висагинасе состоится посвящённое Дню Европы мероприятие «Улыбайся, европеец!».

На пересечении ул. Висагино с ал. Седулинос будет палатка пространственного кинотеатра Green Cinema, а команда Cinema in a Different познакомит всех желающих с бесконечным миром науки, перенесёт в космос, а благодаря новейшим технологиям – зеркальной проекционной системе – посетители почувствуют себя главными героями фильма.

Необходимо отметить, что один сеанс фильма длится 30 минут. Согласно требованиям безопасности, в палатке одновременно могут разместиться 5-6 человек. Записаться на просмотр можно на месте или заранее по электронной почте zaliasis.kursas@gmail.com. Показ фильмов абсолютно бесплатный и будет проходить с 11:00 до 17:00.

Помимо этого у купола кинотеатра разместится творческая мастерская, а карикатурист Рамунас Вайткус с удовольствием нарисует шарж на любого желающего.

Несмотря на то, что мероприятие праздничное, организаторы и самоуправление Висагинаса напоминает, что соблюдение безопасной дистанции и ношение масок обязательно.

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