15 уроков социальной психологии, которые пригодятся каждому

Психологи в США обнаружили: 20% людей, получивших рождественские открытки от незнакомцев, тоже отправляют им поздравление. По этой же причине официанты получают больше чаевых, если рассказывают о рецепте блюд или дают советы.

2. ИЗ-ЗА ЖАРЫ МЫ СТАНОВИМСЯ ЗЛЕЕ, А ИЗ-ЗА ГРУСТИ МЕРЗНЕМ

Когда ты чем-то недоволен, кажется, что в помещении холодно, и скорее захочется горячих блюд, а не холодных. Уровень преступности выше в жарких регионах, и больше преступлений совершается в тёплые дни. Это происходит потому, что жара возбуждает нервную систему, а люди ошибочно приписывают это какой-либо жизненной ситуации.

3. УЛЫБКА ЗАРАЗИТЕЛЬНА И МОЖЕТ МНОГОЕ СКАЗАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ В кинотеатре человек будет смеяться больше, если смеются люди вокруг него. Ещё ситуация: боулинг, человек выбил страйк, а улыбаться начал, только повернувшись к друзьям. Это улыбка для социального одобрения, а не от радости, что сделал что-то успешно. Согласно результатам одного исследования, студенты, которые показывали улыбки Дюшена (самые искренние улыбки, которые задействуют мышцы вокруг глаз и рта) на фотографиях в альбоме, чаще были женаты и чаще называли себя счастливыми 30 лет спустя. А студенты с менее выраженными улыбками разводились намного чаще.

4. ОЖИДАНИЕ ВЛИЯЕТ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

В ходе одного исследования психологи обзванивали участников и спрашивали их, хотели бы они гипотетически стать волонтёрами Американского онкологического общества. Утвердительно ответили 4% респондентов. Когда этих же людей обзвонили несколько дней спустя и задали тот же вопрос, согласием ответили уже 31% опрашиваемых.

5. НАБЛЮДЕНИЕ СО СТОРОНЫ ИНОГДА ПОМОГАЕТ. НО ТОЛЬКО НЕ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

Если за тобой наблюдают во время выполнения простого задания — результаты повысятся, а если во время сложного или задания, связанного с получением нового навыка, то результаты снизятся. Соседство в комнате с другими имеет ещё один эффект: если в помещении работает ремонтник (даже в самом углу), люди начинают работать медленнее. Кроме того, люди, как и животные, съедают больше, если принимают пищу в чьём-то присутствии.

6. ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ — СРАВНИТЬ ЕГО С ДРУЗЬЯМИ

В одной электроэнергетической компании попытались убедить людей беречь электроэнергию дома. Для этого выпустили плакаты с надписью «Ваши соседи снизили потребление электричества». В итоге домашнее использование энергии уменьшилось на 2%. Призывы «Экономишь энергию — экономишь деньги» и «Сохраняй энергию для сохранения окружающей среды» не только не помогли уменьшить использование электричества, но и в некоторых случаях, наоборот, привели к увеличению потребления.

7. ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ЧТО-ТО УЗНАЕШЬ — ТЕМ БОЛЬШЕ ТЕБЕ ЭТО НРАВИТСЯ

Эта особенность получила название «эффект узнаваемости», и для его возникновения хватит доли секунды. Он широко применяется в рекламе. Чем чаще ты будешь видеть объявление или рекламу, тем более высоко оценишь компанию. Яркие картинки, которые вызывают позитивные и негативные эмоции всего лишь несколько миллисекунд, меняют твоё мнение о чём-либо на уровне подсознания.

8. ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ VS УГЛЫ

Людям, как правило, больше нравятся округлые визуальные объекты, чем объекты с заострёнными гранями.

9. ГЛАВНОЕ — ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ, КОГДА ВОКРУГ МНОГО ЛЮДЕЙ

Свидетели с меньшей долей вероятности помешают преступлению или помогут в критической ситуации, если есть другие наблюдатели. Часто они думают, что поможет кто-нибудь и им удастся избежать ответственности. Если у жертвы идёт кровь, люди помогают ещё реже, просто потому, что их пугает сам вид крови. Но жертва, которая громко кричит, получит больше помощи, чем та, что молчит: чёткий и недвусмысленный сигнал об опасности воспримет больше людей.

10. МЫ ВСЕ ХОТИМ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ

По результатам опроса более 10 тысяч человек в 48 странах мира было установлено, что счастье ценится больше, чем другие личностные перспективы. Например, найти смысл жизни, стать богатым или попасть в рай. Счастливые люди чаще называют себя любопытными, а депрессивные способны подмечать даже незначительные изменения в мимике лица собеседника. А ещё очень счастливые люди (9 или 10 из 10 баллов по шкале измерения счастья) плохо учились и получают маленькую зарплату, по сравнению с умеренно счастливыми людьми (6, 7, 8 из 10 по шкале).

11. НАМ СЛОЖНО ОТДЕЛЯТЬ ВНЕШНОСТЬ ОТ ХАРАКТЕРА

Положительная или отрицательная реакция на человека («он милый парень») влияет на наше суждение относительно его внешности («он привлекательный»). Это явление называется «эффект ореола». Он сильно заметен на примере знаменитостей: их привлекательность и слава заставляют нас верить, что они умные, счастливые или добрые.

12. МЫ ДЕЛАЕМ ГЛУПЫЕ ВЕЩИ, ЧТОБЫ ПРИСПОСОБИТЬСЯ

В ходе исследования участника отправили в группу и попросили ответить на вроде бы простой вопрос. Заранее группа получила указание говорить заведомо неправильный ответ. В итоге 37 из 50 испытуемых давали неправильный ответ, повторяя его вслед за большинством (даже если он был очевидно неверным), просто потому, что хотели понравиться членам группы или думали, что большинство осведомлено лучше, чем они. Этот эффект притупляется, если в группе присутствует хотя бы один человек, который соглашается с испытуемым.

13. НЕ ВСЕ ТИПЫ НАГРАД ВЛИЯЮТ НА НАС ОДИНАКОВО

Ожидание награды снижает мотивацию. А неожиданная награда, наоборот, увеличивает её. Фиксированная премия менее действенна, чем премия, размер которой меняется в зависимости от качества работы.

14. САМОКОНТРОЛЬ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ ОБ УСПЕШНОСТИ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

Исследователи провели непростой эксперимент — «зефирный тест». Ребёнка оставляют в комнате, а на стол перед ним кладут маршмеллоу. И предупреждают: он может съесть сладость сейчас, и тогда эксперимент закончится. Но если он дождётся возвращения экспериментатора, то получит в награду две зефирки.

Дети, которые не могут дождаться и съедают угощение сразу (или пытаются съесть его втихаря), в будущем чаще испытывают проблемы на работе, получают низкие баллы при поступлении в университет, испытывают проблемы с вниманием в школе и с трудом поддерживают дружеские отношения. Проверено: ребёнок, который может подождать 15 минут, при поступлении наберёт вполовину больше баллов, чем ребёнок, который подождал только 30 секунд.

15. ЛЮДЯМ НРАВЯТСЯ КРУГЛЫЕ ЧИСЛА

Человек, который занимается бегом, постарается пробежать, например, не 1,9 км, а 2 км. Почему? Потому что пристрастие к определённым числам глубоко заложено в человеческой натуре.

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