18 декабря исполняется 100 лет знаменитому артисту цирка и кино Юрию Никулину

Ему ставили памятники, его именем названа планета, он входит в список величайших комиков мира, а песня про паровоз и фраза «бамбарбия, киргуду» – стали народными.
Телезрители и любители кино обожали его за роли в фильмах Леонида Гайдая: «Кавказская пленница и Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука». «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция Ы» и другие приключения Шурика».
Я всегда радовался, когда вызывал смех у людей. Кто смеется добрым смехом, заражает добротой и других. После такого смеха иной становится атмосфера: мы забываем многие жизненные неприятности, неудобства.
При этом у Юрия Никулина не было профессионального актерского образования. Ему несколько раз отказывали утверждая, что «Мы не видим у Вас способностей. Вы не будете смотреться на экране». И по итогу он поступил в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. После чего стал клоуном.
Цирковой номер »Бревно» Юрий Никулин и Михаил Шуйдин
Дебют Юрия Никулина в кино
Карьера в кино у Юрия Никулина началась в возрасте 36-ти лет. Его дебют состоялся в комедии «Девушка с гитарой».
Анекдоты Юрия Никулина
Со своей женой Юрий Никулин познакомился в больнице. Во время выступления в цирке, его покалечила лошадь, которую тренировала Татьяна Покровская Никулина положила в больницу, а Татьяна его навещала. Они поженились и прожили вместе 47 лет.
Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы.
Юрий Никулин всю жизнь собирал и записывал анекдоты. Существует легенда, что в армии он со своими сослуживцами поспорил и в течении двух часов подряд рассказывал анекдоты.
Знаменитое трио Трус, Балбес, Бывалый: Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгения Моргунова появлялась не только в нескольких фильмах, но также в ряде игр, мультфильмов и рекламных роликов.
Отрывок из мультфильма «Бременские музыканты»
В 2000 году напротив входа в цирк, в котором более 50 лет прослужил Юрий Никулин, появился памятник, изображающий актера рядом с автомобилем из фильма «Кавказская пленница».
Много доброго можно сделать, если у тебя хорошее настроение.
Представители оксфордской «Энциклопедии кино» внесли имя Никулина в список «Великих комиков мира».
Именем Юрия Никулина названа малая планета (астероид) Солнечной системы. Это Астероид №4434 открытый советским астрономом Людмилой Журавлевой в 1981 году. Он так и называется «Никулин».