Звёзды Что посмотреть

18 декабря исполняется 100 лет знаменитому артисту цирка и кино Юрию Никулину

Автор Гинтарас Зукас
18 декабря исполняется 100 лет знаменитому артисту цирка и кино Юрию Никулину
Ugadaj Zvezdu 940 X 360 Px

Ему ставили памятники, его именем названа планета, он входит в список величайших комиков мира, а песня про паровоз и фраза «бамбарбия, киргуду» – стали народными.

Телезрители и любители кино обожали его за роли в фильмах Леонида Гайдая: «Кавказская пленница и Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука». «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция Ы» и другие приключения Шурика».

Я всегда радовался, когда вызывал смех у людей. Кто смеется добрым смехом, заражает добротой и других. После такого смеха иной становится атмосфера: мы забываем многие жизненные неприятности, неудобства.

При этом у Юрия Никулина не было профессионального актерского образования. Ему несколько раз отказывали утверждая, что «Мы не видим у Вас способностей. Вы не будете смотреться на экране». И по итогу он поступил в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. После чего стал клоуном.

Цирковой номер »Бревно» Юрий Никулин и Михаил Шуйдин

Дебют Юрия Никулина в кино

Карьера в кино у Юрия Никулина началась в возрасте 36-ти лет. Его дебют состоялся в комедии «Девушка с гитарой».

Анекдоты Юрия Никулина

Со своей женой Юрий Никулин познакомился в больнице. Во время выступления в цирке, его покалечила лошадь, которую тренировала Татьяна Покровская Никулина положила в больницу, а Татьяна его навещала. Они поженились и прожили вместе 47 лет. 

Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы.

Юрий Никулин всю жизнь собирал и записывал анекдоты. Существует легенда, что в армии он со своими сослуживцами поспорил и в течении двух часов подряд рассказывал анекдоты.

Знаменитое трио Трус, Балбес, Бывалый: Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгения Моргунова появлялась не только в нескольких фильмах, но также в ряде игр, мультфильмов и рекламных роликов.

Отрывок из мультфильма «Бременские музыканты»

В 2000 году напротив входа в цирк, в котором более 50 лет прослужил Юрий Никулин, появился памятник, изображающий актера рядом с автомобилем из фильма «Кавказская пленница».

Много доброго можно сделать, если у тебя хорошее настроение.

Представители оксфордской «Энциклопедии кино» внесли имя Никулина в список «Великих комиков мира».

Именем Юрия Никулина названа малая планета (астероид) Солнечной системы. Это Астероид №4434 открытый советским астрономом Людмилой Журавлевой в 1981 году. Он так и называется «Никулин».

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Звёздные рецепты. Дорада с овощами от Тимура Родригеза

Звёздные рецепты. Дорада с овощами от Тимура Родригеза

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 декабря)

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 17 декабря)

Автор Гинтарас Зукас
Герои «Теда Лассо» ищут пропавшие усы в рождественской серии

Герои «Теда Лассо» ищут пропавшие усы в рождественской серии

Автор Эвелина Никанорова
Драмa Паоло Соррентино, второй сезон «Ведьмака и не только

Драмa Паоло Соррентино, второй сезон «Ведьмака и не только

Автор Гинтарас Зукас
Певица Нюша во второй раз стала мамой

Певица Нюша во второй раз стала мамой

Автор Эвелина Никанорова
Киноподборка лучших детективных сериалов последних лет

Киноподборка лучших детективных сериалов последних лет

Автор Гинтарас Зукас
Стало известно, что Feduk станет отцом

Стало известно, что Feduk станет отцом

Автор Эвелина Никанорова
Звёздные рецепты. Салат из тунца от Ёлки

Звёздные рецепты. Салат из тунца от Ёлки

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 декабря)

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 10 декабря)

Автор Гинтарас Зукас
tut