18 декабря исполняется 100 лет знаменитому артисту цирка и кино Юрию Никулину

Ему ставили памятники, его именем названа планета, он входит в список величайших комиков мира, а песня про паровоз и фраза «бамбарбия, киргуду» – стали народными.

Телезрители и любители кино обожали его за роли в фильмах Леонида Гайдая: «Кавказская пленница и Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука». «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция Ы» и другие приключения Шурика».