Развлечения

18 ноября – День рождения Деда Мороза

Автор Евгений Русаков
18 ноября &#8211; День рождения Деда Мороза
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Сегодня, 18 ноября, свой День рождения празднует Дед Мороз. Считается, что именно 18 ноября на его родине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима.

Каков истинный возраст Деда Мороза – доподлинно неизвестно. Однако ему точно более 2000 лет. В разные времена он был известен под разными именами: сначала восточнославянский дух холода Трескун, позже – персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович.

18 ноября &#8211; День рождения Деда Мороза

Морозко

Особенно тщательно к дню рождения Деда Мороза готовятся, конечно, в Великом Устюге. В этот день открывают специальный почтовый ящик – туда можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем: он осваивает и новые технологии – теперь письма от детей он получает и по электронной почте. Помимо этого он ещё и блогер.

18 ноября &#8211; День рождения Деда Мороза

Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге

Современный Дед Мороз носит длинную шубу, расшитую серебром, шапку с лебяжьим пухом и украшенные узором варежки. На его костюм уходит примерно 4 метра красной материи, 5-6 метров тесьмы, 1,5 метра меха и великое множество стразов. Помимо всего прочего настоящий Дед Мороз должен быть обладателем длинной, серебристой бороды.

18 ноября &#8211; День рождения Деда Мороза

Дед Мороз во всём своём великолепии

В этот день Деда Мороза приезжают поздравить его многочисленные родственники и коллеги – Санта-Клаус из Финляндии, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Солнце и Богатырь Лачплесис из Латвии, Снеговик из Архангельска, Снегурочка из Костромы, Баба Яга из Ярославской области и многие другие. Ну а после сегодняшнего праздника Дед Мороз поедет по городам, где вместе с детьми будет зажигать огни на новогодних ёлках.

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