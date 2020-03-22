1827 — для тех, кому нужна помощь. STIPRUSKARTU.LT

Свою работу в условиях карантина начал Национальный волонтёрский координационный центр (NSKC). Портал www.stipruskartu.lt приглашает присоединиться к проекту всех, кто может помочь делать покупки пожилым людям, помогать неимущим взрослым и, конечно, детям, пока их любимые детские сады закрыты.

Национальный волонтёрский координационный центр также приглашает к участию в проекте тех, у кого есть автомобили и кто готов оказывать курьерскую или какую-либо другую мобильную помощь. Таких участников просят регистрироваться по бесплатному короткому номеру 1827 или на сайте www.stipruskartu.lt.

Национальный волонтёрский координационный центр будет работать до тех пор, пока продолжается карантин. Центр открыт 7 дней в неделю, с 9:00 утра до 17:00 вечера. При этом следует обратить внимание, что Центр не оказывает медицинской помощи или финансовой поддержки.

Инициаторами этого волонтёрского проекта выступили члены отделения «Pelėdos» («Совы») Союза стрелков Литвы. Л. Кунигелис, представитель Союза стрелков, отметил следующее: «Эта идея родилась из чувства, что есть некоторые проблемы в координации и распространении информации. Добровольцы будут пытаться соединить воедино людей и компании с теми, кому нужна помощь. Волонтёрам, которые готовятся помогать людям, борющимся с опасной эпидемией в это трудное время, будет предоставлена вся необходимая информация: как уберечься от вируса, какие дополнительные меры предпринять, и так далее. Работа волонтёрского координационного центра будет очень обширной. Обращаться в него смогут и те, кому грустно, кто обеспокоен или напуган — волонтеры направят таких людей на линии психологической помощи».

К инициативе уже присоединились: „15min“, „Pirmoji kava“, „Pilietinė medija“, Lietuvos šaulių sąjunga и „Pelėdų būrys“, „Tele2“, „Telia“, „Bitė“, „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Delfi“, „Verslo žinios“, „Bernardinai.lt“, „Kas vyksta Kaune“, „Maisto bankas“, „Gelbėkit vaikus“, „Open Agency“, баскетбольный клуб «Vilniaus Rytas» и др.

Заполните форму добровольца на сайте www.stipruskartu.lt и помогите тем жителям вашего города или района, которым сейчас труднее, чем вам.