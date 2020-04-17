Listen to «19 апреля православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. Интервью с протоиереем Виталием Моцкусом» on Spreaker.



Неделю назад праздник Пасхи отметили католики всего мира. В наступающее воскресенье этот день будут отмечать православные христиане. У нас на связи — канцлер епархиального управления Православной церкви в Литве протоиерей Виталий Моцкус.

— Расскажите, пожалуйста, почему день Воскресения Христова — это самый важный праздник для христиан.

— Не только православные христиане, но и все христиане мира празднуют Пасху особым образом. Почему так? Апостол Павел уже сказал, что если бы Христос не воскрес, то наша вера тщетна, пустая, по-другому скажем, — ненужная была бы. Но совершилось спасение человечества. Наш спаситель, мессия, Христос, господь Иисус страдал, умер и воскрес в третий день. И вот это событие мы празднуем!

И поэтому это не нужно воспринимать как праздник весны — всё это поэтические какие-то такие акценты, мысли этого праздника. Не в этом суть. Совпадение просто. Весной, конечно, тоже всё расцветает, всё обновляется, зеленеет, но это совпадение. Это не только праздник весны — это день, когда Христос воскрес из мёртвых. Поэтому Пасху так торжественно и отмечают. В русском языке очень красиво этот день и называется: воскресение.

К сожалению, мы должны, наверное, отметить, что в этом году множество очень важных богослужений, в которых участвуют христиане, переживая какие-то события Священной истории, участвуя в евхаристии, были отдалены теперь друг от друга — храм во время богослужения посещать нельзя. И Пасха тоже пройдёт без присутствия верующих — можно только наблюдать по интернету, по телевидению. Это даёт свой такой немножко, может быть, такой человеческий грустный оттенок. С другой стороны, мы всё равно молимся друг о друге. Верующие знают, что в храмах не прекращается молитва. Мы молимся каждый день — и о больных, и о умерших, и о медиках, и о других людях, которые борются с этой пандемией. Верующие это знают. И подключаются вместе с нами к этой молитве. Поэтому для христианина нет проблемы пространства. Где бы мы ни находились, наши молитвы объединяются. Мы всё равно молимся друг о друге, в какой бы точке нашей планеты мы ни находились. И эта молитва — слышима!