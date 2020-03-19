19 марта, в 19:00 состоится открытие 25-го фестиваля “Kino pavasaris”

Сегодня вечером, в 19:00, состоится открытие 25-го фестиваля “Kino pavasaris”. К сожалению, обстоятельства таковы, что крупнейший в странах Балтии кинофестиваль, который должен был пройти во многих городах Литвы, в этом году пройдёт исключительно на экранах наших с вами телевизоров и гаджетов.

Но не будем о грустном, ведь “Kino pavasaris” всё-таки состоится. Виртуальную церемонию открытия этого мероприятия любой желающий сможет посмотреть на странице фестиваля в соц. сети Фейсбук. В этой церемонии примет участие не только вся команда организаторов фестиваля, но и представители искусства из Литвы и других стран мира.

Впервые в истории кинофестиваля все зрители в Литве смогут в одно и то же время посмотреть фильм, который откроет 25-ый по счёту фестиваль. Это будет драма “Проксима”, режиссёром которой стала француженка Алис Винокур. Ну, а инструкцию о том, как посмотреть фильмы из программы кинофестиваля, можно найти на странице kinopavasaris.lt. Помимо этого хотелось бы отметить ещё несколько интересных мероприятий, которые можно будет посмотреть, не выходя из дома. Для начала хотелось бы отметить, что компания “Forum Cinemas” запустила бесплатную онлайн-трансляцию из Нью-Йоркской “Метрополитен Оперы”. В репертуаре очень много уже знакомой нам всем музыки: “Травиата” Верди, “Евгений Онегин” Чайковского, “Тристан и Изольда” Вагнера и многое другое. Более подробно об этих онлайн-трансляциях можно узнать на странице “Forum Cinemas” в соцсети Фейсбук. К подобной инициативе онлайн-трансляций присоединились и Венская Государственная Опера вместе с Большим Театром. Более подробную информацию можно найти на официальных страницах этих театров. Если вас не прельщает опера и балет, то можно занять свой досуг за 5-часовым виртуальным путешествием по Эрмитажу. Этот “тур” можно найти в открытом доступе на платформе Youtube. Помимо этого в интернете можно найти виртуальные туры по Третьяковской галерее, музею Ван Гога в Амстердаме, парижскому Лувру, Государственному Русскому музею, музеям Ватикана и Сикстинской Капелле, музею Сальвадора Дали, музеям Нью-Йорка, Кракова, Будапешта и многое другое. Было бы желание. Времени сейчас у всех предостаточно.