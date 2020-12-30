2 киноновинки недели

В сети появилась вторая часть о Чудо-женщине. Фильм так и называется Чудо Женщина: 1984. В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн и Педро Паскаль. В руки главных героев попадает Камень желаний. Который может исполнить любое желание. Но у всего хорошего есть и обратная сторона. И тут вам приключения, битвы, любовь, катастрофы и очень красивая Галь Гадот.