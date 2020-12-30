2 киноновинки недели

ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984 / Wonder Woman 1984
В сети появилась вторая часть о Чудо-женщине. Фильм так и называется Чудо Женщина: 1984. В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн и Педро Паскаль. В руки главных героев попадает Камень желаний. Который может исполнить любое желание. Но у всего хорошего есть и обратная сторона. И тут вам приключения, битвы, любовь, катастрофы и очень красивая Галь Гадот.
Еще по одной / Druk
Датская картина с Мадсом Миккельсеном в главной роли Еще по одной. Четыре товарища: профессор истории, психолог, экономист и физрук – решают проверить научную теорию: чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Вино утром, пива в обед, виски вечером. И что из этого получилось!
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