Личные сообщения_mini
VILNIUS 105_6_1
KAUNAS_100_4_1
KLAIPEDA_90_6_1
VARENA_101_1
VISAGINAS_98_3_1
DEVENISKES_104_4_1
PANEVEZIS_103_7_1
UKMEGRE_89_9_1
UTENA_90_9_1
SIAULIAI_105_8_1
Назад
Далее
Новости Что посмотреть

2 киноновинки недели

Автор RUSRADIO LT 21
В сети появилась вторая часть о Чудо-женщине. Фильм так и называется Чудо Женщина: 1984. В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн и Педро Паскаль.

ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984 / Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984

В сети появилась вторая часть о Чудо-женщине. Фильм так и называется Чудо Женщина: 1984. В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн и Педро Паскаль. В руки главных героев попадает Камень желаний. Который может исполнить любое желание. Но у всего хорошего есть и обратная сторона. И тут вам приключения, битвы, любовь, катастрофы и очень красивая Галь Гадот.

Еще по одной / Druk

Еще по одной 2020

Датская картина с Мадсом Миккельсеном в главной роли Еще по одной. Четыре товарища: профессор истории, психолог, экономист и физрук – решают проверить научную теорию: чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Вино утром, пива в обед, виски вечером. И что из этого получилось!

Больше киноновинок

Советуем посмотреть с детьми

Советуем посмотреть с детьми

RUSRADIO LT 21 декабря, 2020

Последние киноновинки для детей и всей семьи.

Российский фильм и сериал, которые появились онлайн накануне Нового года

Российский фильм и сериал, который появился онлайн накануне Нового года

RUSRADIO LT 28 декабря, 2020

Один день из жизни знаменитой правозащитницы Елизаветы Глинки. Она с мужем готовится к 30-летию свадьбы, решает дела своего фонда, её преследует полиция,

3 киноновинки недели

Эвелина Никанорова 4 ноября, 2020

Сериал МЕТОД (2 сезон) 8 ноября на Первом канале начинается второй сезон сериала Метод. После событий первого сезона прошел год. Главная героиня, которую

5 киноновинок недели в кинотеатрах Литвы

Эвелина Никанорова 28 октября, 2020

С 30 октября в кинотеатрах Литвы Давай поиграем / Come Play Одинокий юноша Оливер “живет” в своем смартфоне. Однажды таинственное существо решает

Киноновинки недели

RUSRADIO LT 25 ноября, 2020

Новый сериал со звездой Теории Большого взрыва Кейли Куоко (она играла Пенни) Бортпроводница. Выходит он на HBO Max.

Метки:

Актуальные новости

Hensy и Slame: трек «Друг помоги мне»

Автор Эвелина Никанорова
Антон Долин назвал лучшие фильмы 2020 года

Кинокритик Антон Долин назвал 10 лучших фильмов уходящего года

Автор Эвелина Никанорова

Плановые прививки во время карантина. Со следующего года – и в аптеках

Автор RUSRADIO LT
Новые решения правительства Литвы по ужесточению карантина

Новые решения правительства Литвы по ужесточению карантина

Автор RUSRADIO LT
Шведского чуда - не случилось

Шведского чуда – не случилось

Автор RUSRADIO LT
Gintaras Paulauskas

Датчики дыма в квартирах. Почему важно их устанавливать

Автор Анжелика Орлёнок

В столице изменится плата за разрешения на торговлю

Автор RUSRADIO LT
Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа: «Самый большой праздник в этом году я призываю встретить иначе»

Автор RUSRADIO LT

Четыре совета о том, как выстоять в пандемию

Автор RUSRADIO LT

Последние фотографии

  • Пенсии социального страхования вырастут в 2021 году почти на 10%
  • Часы работы магазинов в праздничные дни
  • С 1 января пособие на детей вырастет с 60 до 70 евро
  • Жители столицы зажгли Рождество на балконах
  • Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎
  • Дед Мороз в Тик Токе
  • Стало известно, где окажется Галь Гадот в «Чудо-женщине 3»
  • Джордж Мартин назвал любимый сериал 2020 года
  • В сети появилась вторая часть о Чудо-женщине. Фильм так и называется Чудо Женщина: 1984. В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн и Педро Паскаль.
  • До 17 января 2021 года в Харьюском и Ида-Вируском уездах Эстонии вводятся ограничения на свободу передвижения.
  • В виртуальном Рождественском городке не хватает посетителей
  • Расценки на услуги мобильной связи в Великобритании могут измениться
  • Нарушение психического равновесия - не помеха для вождения автомобиля
  • Пятно нефтепродуктов в Балтийском море бесследно пропало
  • Президент подписал госбюджет на следующий год
  • Сегодня кино семейное. Для детей и взрослых.
  • Во время карантина стало больше желающих взять питомца из приюта
  • Службы в храмах проводятся без присутствия верующих
  • Встреча Нового года - без елок и фейерверков
  • Смягчение карантина возможно во второй половине января
  • Неринга - культурная столица Литвы
  • Солнце впало в депрессию
  • Джонни Депп поздравил поклонников с праздниками
  • Александр Петров сыграет Есенина
  • Леонид Слуцкий перепел Мэрайи Кэрри
  • В Новый Год россияне загадывают окончание пандемии
  • Обновлен список стран с высокой заболеваемостью коронавирусом
  • Пожилые люди нуждаются в эмоциональной поддержке
  • В новом году изменятся расценки на услуги некоторых банков
  • Висагинас планирует построить солнечную электростанцию

RUSRADIO LT – национальная радиостанция Литвы!

RUSRADIO LT – это новости, программы и игры адаптированные для слушателей в Литве.

Слушайте нас: В Вильнюсе – 105.6 В Каунасе – 100.4 В Клайпеда – 90.6 В Варене – 101.3 В Висагинасе – 98.3 В Девянишкес – 104.4 В Паневежисе – 103.7 В Укмерге – 89.9 В Утяне – 90.9 В Шяуляй – 105.8

+(370) 5 2305 005

info@rusradio.lt