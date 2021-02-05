2021 объявлен Годом истории и культуры татар Литвы

Сейм Литвы объявил 2021 Годом татар Литвы. Таким образом Литва отметит 700-летний юбилей совместной истории.

В рамках этого события на протяжении всего 2021 года будут проходить различные культурные, образовательные и пр. мероприятия. Общественности будет представлена история и культура татар Литвы. Мероприятия будут проходить в дипломатических представительствах, самоуправлениях, музеях и библиотеках. Среди крупных мероприятий следует отметить торжественное празднование во Дворце Правителей и Международную научную конференцию, которую организует Вильнюсский университет.

Напомним, что татары проживают на территории Литвы уже более 600 лет. Самое массовое их переселение на территорию Великого Княжества Литовского произошло в конце XIV-начале XV вв. во время правления Витаутаса Великого.

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