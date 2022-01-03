2022: изменения, которые вступают в силу с нового года

Новый 2022-й вступил в свои права. Какие изменения он принес в нашу жизнь?

✅С 1 января 2022 года вступили в силу новые поправки к Правилам дорожного движения. Изменился порядок пропуска специальных транспортных средств. По-другому формируется аварийный коридор, чтобы не мешать проезду машин скорой помощи, пожарной службы или полиции. Уточнен порядок парковки в местах зарядки электромобилей. Введен запрет на стоянку в местах пересечения улицы и въезда на территорию двора. Скорректированы порядок разворота на регулируемых перекрестках и движения на общих полосах ускорения и замедления. При этом полиция обещает лояльно относиться к водителям, пока они привыкнут к новым правилам, и еще некоторое время их не наказывать.

✅В новом году выросли минимальная зарплата, не облагаемые налогами доходы и пенсии.

✅Зарплаты теперь можно получать только на счет в банке. Чуть позднее вступит в силу требование при кредитовании второго жилья вносить больший начальный взнос.

✅Подорожали газ и электричество.

✅Из-за повышения акцизов станут выше цены на табачные изделия и алкоголь.

✅В целях снижения уровня нелегальной работы в строительном секторе его участники будут обязаны иметь «код прозрачного работника». Получить такую карточку строителя можно будет через систему «Содры».

✅Больше жителей страны смогут получить компенсации за отопление жилья. По поводу компенсации можно обратиться в свое самоуправление либо оформить ее самостоятельно на сайте spis.lt.

✅Изменился порядок назначения компенсируемых лекарств. Клиенты аптек вновь смогут выбирать не только самые дешевые (как это требовалось ранее), но и более дорогие препараты, которые им необходимы. В таком случае им придется оплатить только разницу в цене лекарства.