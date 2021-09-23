24 сентября в Вильнюсе пройдёт фестиваль «Ночь культуры»

В пятницу, 24 сентября, в Вильнюсе пройдёт уже традиционный фестиваль «Ночь культуры». Мероприятия фестиваля, которых в этом году насчитывается целых 76, будут проходить по всему центру Вильнюса.

В рамках фестиваля в сквере Rūdninkų состоится представление «Магическое дуновение». 24 сентября будут два представления – в 19:00 и 20:00. Те, кто не успеет увидеть это представление в пятницу, смогут сделать это в субботу или в воскресенье в 12:00 и 14:00.

В парке Kūdrų пройдёт творческий музыкальный проект под названием «Периметр». В рамках этого проекта на сцене выступят Kabloonak, jauti, John‘s Shower Band, Fused Trio и др. исполнители и коллективы. Начнётся мероприятие в 18:00, закончится после полуночи.

Инкубатор искусства в Ужуписе по адресу ул. Užupio 2A представит портал Vilnelė Stream. В 18:00 там состоится беседа с художником Робертасом Наркусом, а с 19:00 там же можно будет увидеть лазерную инсталляцию.

В Национальной художественной галерее по адресу Konstitucijos pr. 22 пройдёт концерт Nakties muzika. Начнётся он в 21:00 и закончится в 23:00. Там же состоится и выставка Fotoblokas. Centrinė Europa fotoknygose. Она откроется в 18:00 и закончится также в 23:00.

В Государственном еврейском музее Виленского Гаона по адресу ул. Pamėnkalnio 12 состоится экспозиция, посвящённая Холокосту. Начнётся она в 18:00 и закроется в 21:30.

Среди мероприятий для всей семьи следует отметить пространство Pasakų herojai. Оно пройдёт в Бернардинском саду и начнётся в 18:00. Там же рядом будут показывать короткометражные фильмы. Сеансы пройдут в 18:00, 19:00, 20:00 и 22:00.

Другие мероприятия фестиваля «Ночь культуры» пройдут на Кафедральной площади, во Дворце правителей, в Ратуше, библиотеке им. М. Мажвидаса, Бернардинском костёле, музее MO и других местах. Подробную программу фестиваля можно найти на странице kulturosnaktis.lt. Также необходимо отметить, что для посещения некоторых мероприятий фестиваля необходима регистрация.

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