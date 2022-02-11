«25/17» представили «Байки из склепа»

– В 2020-м вышло продолжение — альбом «Байки из склепа», где мы уже более масштабно постарались передать дух того времени, – отметили музыканты. – Из настоящего оглянуться в прошлое и таким образом осмыслить день сегодняшний. Сейчас мы выпускаем «Послесловие» — сборник ремиксов и обновлённых версий треков. Деньги, заработанные на стриминговых площадках, мы перечислим в реабилитационный центр для наркозависимых.