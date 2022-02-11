Музыкальная новинка

«25/17» представили «Байки из склепа»

Автор Эвелина Никанорова
Info.sponsor.1250x500
1250x500 1
1250x500 2

Группа «25/17» представила альбом «Байки из склепа. Послесловие». В записи приняли участие: DJ Грув, Слим, Оксимирон, Cvpellv, Илья Барамия, Horus, Drummatix и другие.

– В 2020-м вышло продолжение — альбом «Байки из склепа», где мы уже более масштабно постарались передать дух того времени, – отметили музыканты. – Из настоящего оглянуться в прошлое и таким образом осмыслить день сегодняшний. Сейчас мы выпускаем «Послесловие» — сборник ремиксов и обновлённых версий треков. Деньги, заработанные на стриминговых площадках, мы перечислим в реабилитационный центр для наркозависимых.

Источник: InterMedia

Photo 2021 12 23 16.53.28 1
Метки:

Актуальные новости

Artik и Ханна экранизировали «Как в первый раз»

Artik и Ханна экранизировали «Как в первый раз»

Автор Эвелина Никанорова
Эмин Агаларов спел колыбельную «О любви»

Эмин Агаларов спел колыбельную «О любви»

Автор Эвелина Никанорова
«Би-2» показали «Я никому не верю» с «Альянсом»

«Би-2» показали «Я никому не верю» с «Альянсом»

Автор Эвелина Никанорова
Guma оказалась «Близко, но далеко»

Guma оказалась «Близко, но далеко»

Автор Эвелина Никанорова
Niletto открыл «Криолит» «Ангелами» Morandi

Niletto открыл «Криолит» «Ангелами» Morandi

Автор Эвелина Никанорова
Burito выпустил сингл «Она» без драм, условностей и компромиссов

Burito выпустил сингл «Она» без драм, условностей и компромиссов

Автор Эвелина Никанорова
Альбина Джанабаева вспомнила «Прошлогодний снег»

Альбина Джанабаева вспомнила «Прошлогодний снег»

Автор Эвелина Никанорова
Мари Краймбрери дала совет, что делать, «Если устал»

Мари Краймбрери дала совет, что делать, «Если устал»

Автор Эвелина Никанорова
Zivert рассказала, как проехать зайцем к счастью в Astalavistalove

Zivert рассказала, как проехать зайцем к счастью в Astalavistalove

Автор Эвелина Никанорова