25 января – День ангела всех Татьян, или Татьянин день

25 января с именинами поздравляют всех Татьян – в этот день они отмечают День ангела. А как появился Татьянин день?

О том, откуда произошло имя Татьяна, нет единого мнения. Один из вариантов такой. Татьяна – имя латинского происхождения. Так – Татьянос – называли женщин из рода царя Тита Татия. Оно и означало: «госпожа из рода Татия».

Есть у этого имени и покровительница, Святая Татьяна. Считается, что она жила в Риме во II-III веках. Ее родители были христианами. Когда на христиан начались гонения, язычники схватили Татиану и попытались заставить ее принести жертву Аполлону. Но во время молитвы Татианы статуя упала и разбилась, после чего ее судил сам правитель Рима. Татиану пытали, бросали в тюрьмы, пытались утопить и загоняли в клетку ко льву. Но она всегда оставалась непоколебимой и верной своим убеждениям. 25 января 235 года христианку казнили. Позже Татиану Римскую провозгласили святой, а день ее смерти, 25 января, стал Татьяниным днем.

Кстати, в переводе с греческого языка имя Татьяна означает: «устроительница», «учредительница».

Есть и давние народные приметы, связанные с этим именем. Например, такая: «На Татьяну проглянет солнышко рано – к раннему прилету птиц». Или такая: «Если на Татьяну морозно и ясно – будет хороший урожай; тепло и метель – к неурожаю».

А еще – в народе считалось, что девочка, рожденная в Татьянин день, обязательно станет хорошей хозяйкой. Даже поговорка на этот случай была: «Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет». Ну а настоящую моду на это имя внес, конечно же, Александр Пушкин, когда в романе «Евгений Онегин» представил высшему свету свою Татьяну Ларину.

В 60-70 гг. XIX века Татьянин день стал и студенческим праздником. К тому же, с него начинались каникулы, и именно это событие студенты всегда отмечали с огромным удовольствием и размахом.