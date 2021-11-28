28 ноября: Адвент, Ханука или начало Рождественского поста?

Сегодня, 28 ноября, встречаются вместе сразу несколько традиций. У католиков сегодня – первый день Адвента. Иудеи начинают отмечать светлый праздник Ханука. А у православных христиан начинается Рождественский пост. Откуда берут своё начало эти традиции?

Адвент

По латыни adventus означает «пришествие». В период Адвента католики и некоторые протестанты готовятся к празднику Рождества Христова. А одна из самых известных традиций – это Рождественский венок. Он делается из еловых веток, в которых устанавливаются четыре свечи. В первое из четырёх воскресений Адвента зажигается первая свечка, во второй – вторая, и так далее.

История рассказывает, что эта традиция началась с лёгкой руки гамбургского лютеранского богослова Иоганна Хинриха Вихерна. Он взял на воспитание нескольких детей из бедных семей. Дети всегда с нетерпением ждали Рождества, и постоянно спрашивали воспитателя, когда же оно наступит. Тогда он смастерил венок из старого деревянного колеса и украсил его свечами: 24 маленьких красных и 4 больших белых. В сумме получалось 28 – именно столько дней оставалось до прихода Рождества. Вихерн сказал детям зажигать каждый день одну маленькую свечку, а в воскресенье – большую. Теперь дети могли сами следить за приближением Рождества!

С тех пор так и повелось. Церкви и дома верующих украшаются Рождественскими венками. Каждое воскресенье в них зажигается свечка, и чем ближе Рождество, тем становится светлее.

Ханука

Этот день называют еще Праздником свечей или Праздником огней. Отмечать его в этом году начинают 28 ноября вечером, после захода солнца. Сегодня зажжётся первая свеча в специальном светильнике, ханукии. Во многих семьях встречается девятирожковая ханукия. В ней – подсвечники для девяти свечек: восемь – в честь Чуда Хануки, а девятая – она находится посередине – для того, чтобы от нее и зажигать эти свечки.

Ханукийской традиции уже более двух тысяч лет. Во II веке до н.э. после трёхлетней войны евреи освободили Иерусалимский храм, который язычники прекратили в святилище Зевса. А когда победители захотели зажечь менору и освятить Храм, оказалось, что есть только один небольшой кувшин с чистым маслом. Но этого масла оставалось лишь на один день горения светильников. Воины решили все же зажечь менору, а на следующий день увидели, что светильники всё ещё горят. И – чудо! – масла хватило ровно на восемь дней. Этого времени оказалось достаточно, чтобы приготовить новое масло и заполнить им все светильники меноры.

В память об этом историческом событии праздник Хануки отмечается восемь дней. Каждый день зажигается по одной свече меноры – и к восьмому дню горят уже все свечки. А весь период Хануки – это дни прославления и благодарения. Принято радоваться и дарить детям подарки. В этом году Ханука продлится до 6 декабря.

Рождественский пост

Это последний многодневный пост в году. Его начало у восточных христиан всегда наступает 28 ноября. Канун этого дня приходится на день памяти святого апостола Филиппа. Поэтому пост называют также Филипповым. Последний день Рождественского (или Филиппова) поста – 6 января, Рождественский Сочельник.

А сам Рождественский пост упоминается в истории с IV века. Сначала он длился семь дней, а с 1166 года стал сорокадневным. В дни поста исключаются мясные, молочные продукты и яйца.

Однако Рождественский пост в восточной христианской традиции – это не только ограничение в пище. Это, по словам святых отцов, прежде всего – светлый период: воздержание от злости, сквернословия, обмана. И, конечно же, – время совершения чудесных добрых поступков.