32 пиктограммы: скоро будем сортировать отходы по-новому

В Литве внедряют систему обозначения отходов, которую уже активно используют в Дании и Швеции. Основной принцип новой системы прост и интуитивно понятен. Одинаковые символы (пиктограммы) используются и на упаковке, и на контейнере, в который ее надо выбрасывать.

В Литве будет использоваться 32 пиктограммы. Они подразделяются на 12 категорий. Это: Зеленые отходы, Пищевые отходы, Повторное использование, Текстиль, Бумага и картон, Стекло, Металл, Строительные материалы, Опасные отходы, Электроника, Пластик, Комбинированная упаковка. Ознакомиться с системой сортировки можно на сайте atliekuzenklinimas.lt.

Каждая пиктограмма состоит из трех узнаваемых элементов. Это цвет, символ и обозначенная словами категория отходов. Когда человек увидит такой значок на упаковке, он сможет выбросить ее в контейнер с таким же значком. Просто, как в детской головоломке. Например, в наборе пиктограмм, которые будут использоваться в Литве, отходы стекла отмечаются зеленым значком с бутылкой в ​​центре и указанием категории: стекло.

Площадки для крупногабаритного мусора, которые можно найти в Вильнюсском регионе, – их 18 – будут первыми пользователями новой системы. Пиктограммы уже находятся в производстве, и в ближайшее время их закрепят на контейнерах. Система начнет действовать на 100%, когда производители и продавцы начнут использовать эти пиктограммы на упаковках.

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