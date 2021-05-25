Коллективный иммунитет в Литве сформируется быстрее

Из-за большого количества случаев заболевания коронавирусом коллективный иммунитет в Литве сформируется быстрее, чем в других странах ЕС. Так утверждает учёный математик Вайдотас Землис-Балявичус. По его словам, это парадоксально, но из-за не самого удачного управления эпидемией процент переболевших граждан в Литве будет выше. Следовательно, понадобится меньшее количество вакцин, чтобы достигнуть коллективного иммунитета. Вместе с тем учёный напомнил, что количество заболеваний всё ещё высокое. Поэтому непривитым гражданам следует себя особенно поберечь.

С 1 июля в ЕС будут введены сертификаты о вакцинации

Тем временем в ЕС подтвердили планы о введении с 1 июля сертификатов о вакцинации и о тестах на наличие коронавируса. В документе будут указаны данные о вакцинации либо о тестировании. Речь пойдёт обо всех одобренных вакцинах, которых на данный момент четыре. Напомним, что в ЕС одобрены препараты Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В остальных случаях для путешествий по территории ЕС нужно будет сдавать тест на коронавирус.

Туристическая отрасль Таиланда восстановится через 5 лет

Между тем туристической отрасли Таиланда понадобится ещё пять лет, чтобы полностью восстановиться от последствий пандемии. По оценке местного правительства, в Бангкоке это произойдёт не раньше 2026 года. Отметим, что кризис затронул более 7 млн человек, работающих в сфере туризма. Если в 2019 году страну посетили почти 40 млн туристов, то в нынешнем их ожидается не более 500 тыс.

Индийская пара организовала свадьбу в арендованном самолёте

И в заключение выпуска. Молодая индийская пара решила обойти запрет на массовые собрания, организовав свадьбу в арендованном самолёте, на который не распространяются антикоронавирусные ограничения. Заказывая чартерный рейс, будущие молодожёны указали, что речь идёт о свадебном путешествии. Однако во время полёта на борту началась церемония бракосочетания в присутствии более 100 гостей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.