37 почетных крестов было вручено людям, спасавшим евреев

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа вручил награды спасителям евреев. 37 почетных крестов получили люди, которые, несмотря на смертельную опасность для себя и своих семей, спасали евреев от фашистов и их пособников во время Второй мировой войны.

Практически все люди награждались посмертно. Государственные награды вручались членам их семей.

В этом году исполняется 80 лет со дня начала еврейского геноцида в Литве. Во время Второй мировой войны в Литве погибло около 195 000 евреев, что составляет около 95% всего еврейского населения Литвы.

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В свою очередь, в Инкубаторе искусств Раудондвариса Каунасская еврейская религиозная община совместно с самоуправлением Каунасского района проводили акцию «За добрые дела» («Мицвот») с награждением людей, которые внесли вклад в еврейскую культуру. Такое мероприятие проводилось впервые.

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А в Тускуленском парке Покоя в Вильнюсе открылась выставка, которая освещает другой исторический период. Выставка посвящена Европе после Первой мировой войны. Экспозиция состоит из более чем 200 архивных экспонатов – фотографий, документов, фильмов и карт.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.