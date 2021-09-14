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37 почетных крестов было вручено людям, спасавшим евреев

Автор Анжелика Орлёнок
37 почетных крестов было вручено людям, спасавшим евреев

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа вручил награды спасителям евреев. 37 почетных крестов получили люди, которые, несмотря на смертельную опасность для себя и своих семей, спасали евреев от фашистов и их пособников во время Второй мировой войны.

Практически все люди награждались посмертно. Государственные награды вручались членам их семей.

В этом году исполняется 80 лет со дня начала еврейского геноцида в Литве. Во время Второй мировой войны в Литве погибло около 195 000 евреев, что составляет около 95% всего еврейского населения Литвы.

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В свою очередь, в Инкубаторе искусств Раудондвариса Каунасская еврейская религиозная община совместно с самоуправлением Каунасского района проводили акцию «За добрые дела» («Мицвот») с награждением людей, которые внесли вклад в еврейскую культуру. Такое мероприятие проводилось впервые.

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А в Тускуленском парке Покоя в Вильнюсе открылась выставка, которая освещает другой исторический период. Выставка посвящена Европе после Первой мировой войны. Экспозиция состоит из более чем 200 архивных экспонатов – фотографий, документов, фильмов и карт.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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