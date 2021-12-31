3D-сказка в Таураге, флаг на башне Гедиминаса и другие новости

Муниципалитет Таураге в Новый год подарит жителям и гостям города 3D-сказку. А в столице завтра поднимут новый государственный флаг на башне Гедиминаса. Об этих и других новостях читайте ниже.
Столичный муниципалитет может радоваться проектам, завершенным в уходящем году. Среди них – Национальный драматический театр, торговый комплекс Vilnius Outlet, виадук на ул. Лиепкальне и Жирню, сад Реформату, туннель под железной дорогой в Лентварисе и другие.
Дирекции национальных и региональных парков отчитались, на какие полезные дела направляются средства, собранные за добровольно пожертвованные средства на билеты. Обновлены пешеходные маршруты, информационные стенды и т.д.
В ночь с 31 декабря на 1 января в Вильнюсе автобусы и троллейбусы будут ходить в обычном режиме, а с 23:00 начнут курсировать более вместительные ночные автобусы.
Паланга приглашает любоваться новогодним салютом безопасно. Чтобы не было большого скопления людей в новогоднюю ночь, палангский пирс будет закрыт в 21:00. А через полчаса после полуночи он откроется вновь.
В Новый год на башне Гедиминаса будет поднят новый государственный флаг Литвы. Церемония состоится в 14 часов.
С 1 января 2022 года вступают в силу изменения Правил дорожного движения. Новые правила касаются не только парковки во дворах многоквартирных домов, но и того, как перестраиваться, разворачиваться или обгонять других участников движения.
Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас о Национальном стадионе: задержек нет, в 2022-м будем работать с документами, подготовим финальный проект и получим разрешение на строительство.
Меняется порядок назначения компенсируемых лекарств. Жители страны вновь смогут выбирать не только самые дешевые, но и более дорогие препараты. Оплачивать придется только разницу в цене.
В новом году будут упразднены три налоговые льготы. Не останется возможности вернуть уплаченный подоходный налог за проделанный ремонт автомобиля и квартиры, а также за нанятую няню.
Полиция обещает не спешить наказывать водителей, которые нарушат новое правило не парковать машины у въездов во дворы. Так же намерены поступать и муниципальные службы, которым предоставлено право вывозить оставленные в неположенном месте машины.
В Таураге в Новый год впервые будет показана анимационная 3D-сказка. Она будет проецироваться на стену самоуправления. Сказку можно посмотреть только сегодня, 31 декабря, с 8 часов вечера до полуночи. Продолжительность – 10 минут.