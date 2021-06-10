АКТУАЛЬНО
01010303
Поздравление с днем рождения!
105_6
KAUNAS
KLAIPEDA
VARENA
VISAGINAS
DEVIANISKES
PANEVEZYS
UKMERGE
UTENA
SIAULIAI
rusradio logo
rusradio-live
Что посмотреть

Четыре новинки в литовских кинотеатрах – с 11 июня

Автор Gintaras Zukas 151
Четыре новинки в литовских кинотеатрах &#8211; с 11 июня

Пятница – день новинок на больших экранах. На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят четыре фильма. Коротко о каждом из них.

Короче говоря / Long Story Short (2021)

Тедди, проснувшись на следующее утро после свадьбы обнаруживает, что каждые пять минут он перемещается во времени на год вперед! Успеет ли он разобраться с причиной этого странного явления до того, как вся его жизнь промелькнет меньше чем за день?

Кролик Питер 2 / Peter Rabbit 2: The Runaway (2021)

Кролик Питер отправляется на поиски приключений. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

Заводчик / Breeder (2020)

Безжалостная бизнес-леди похищает молодых женщин в рамках био хакерского эксперимента, направленного на то, чтобы обратить вспять процесс старения. Когда Мия начинает собственное расследование, она оказывается в подземном медицинском учреждении, где ее ждут ужасные пытки.

Шарлатан / Charlatan (2020)

Заработав репутацию уникального народного целителя в Чехословакии в 30-е годы, Ян Миколашек продолжил свое дело при нацистской оккупации и при коммунистической власти. И каждая новая власть пыталась использовать его репутацию в своих целях, давая ему взамен покровительство и возможность заниматься своим делом.

Четыре новинки в литовских кинотеатрах &#8211; с 11 июня

Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Эвелина Никанорова 2020-12-30

Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «‎Дистанционка»‎. Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса.

Четыре новинки в литовских кинотеатрах &#8211; с 11 июня

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Gintaras Zukas 2021-05-31

Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021) 4 июня Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и

Четыре новинки в литовских кинотеатрах &#8211; с 11 июня

Топ-6 фильмов с летним настроением

Gintaras Zukas 2021-06-01

Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением. Хороший год / A Good Year (2006) Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По

Четыре новинки в литовских кинотеатрах &#8211; с 11 июня

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов

Gintaras Zukas 2021-05-27

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них. Игры шпионов / The Courier (2020) Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион

Четыре новинки в литовских кинотеатрах &#8211; с 11 июня

Фильмы о средневековье

Gintaras Zukas 2021-05-28

29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье. Черный котел / The Black Cauldron (1985) Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий

Четыре новинки в литовских кинотеатрах &#8211; с 11 июня

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок

Gintaras Zukas 2021-05-19

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

Метки:

Актуальные новости

Кинопремьеры в кинотеатрах Литвы

Кинопремьеры в кинотеатрах Литвы

Автор Gintaras Zukas
Мишель и Барак Обама сняли анимационный сериал для Netflix

Мишель и Барак Обама сняли анимационный сериал для Netflix

Автор Эвелина Никанорова
Барак Обама назвал любимые сериалы

Барак Обама назвал любимые сериалы

Автор RUSRADIO LT
Фильм «Уроки фарси» выдвинули от Белорусии на Оскар

Фильм «Уроки фарси» выдвинули от Белорусии на Оскар

Автор Эвелина Никанорова
В сети появились фото со съемок нового эпизода «Друзей»

В сети появились фото со съемок нового эпизода «Друзей»

Автор Эвелина Никанорова
Marvel выпустили русский трейлер «Шан-Чи: Легенда десяти колец»

Marvel выпустили русский трейлер «Шан-Чи: Легенда десяти колец»

Автор Эвелина Никанорова
Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в апреле

Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в апреле

Автор Gintaras Zukas
Киноновинки недели 2021-02-09

Киноновинки недели 2021-02-09

Автор RUSRADIO LT
1802 2 580x460

Киноновинки недели 2020-11-18

Автор RUSRADIO LT

Последние фотографии

RUSRADIO LT – национальная радиостанция Литвы!

RUSRADIO LT – это новости, программы и игры адаптированные для слушателей в Литве.

Слушайте нас: В Вильнюсе – 105.6 В Каунасе – 100.4 В Клайпеда – 90.6 В Варене – 101.3 В Висагинасе – 98.3 В Девянишкес – 104.4 В Паневежисе – 103.7 В Укмерге – 89.9 В Утяне – 90.9 В Шяуляй – 105.8

+(370) 5 2305 005

info@rusradio.lt