Четыре новинки в литовских кинотеатрах – с 11 июня

Пятница – день новинок на больших экранах. На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят четыре фильма. Коротко о каждом из них.
Короче говоря / Long Story Short (2021)
Тедди, проснувшись на следующее утро после свадьбы обнаруживает, что каждые пять минут он перемещается во времени на год вперед! Успеет ли он разобраться с причиной этого странного явления до того, как вся его жизнь промелькнет меньше чем за день?
Кролик Питер 2 / Peter Rabbit 2: The Runaway (2021)
Кролик Питер отправляется на поиски приключений. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.
Заводчик / Breeder (2020)
Безжалостная бизнес-леди похищает молодых женщин в рамках био хакерского эксперимента, направленного на то, чтобы обратить вспять процесс старения. Когда Мия начинает собственное расследование, она оказывается в подземном медицинском учреждении, где ее ждут ужасные пытки.
Шарлатан / Charlatan (2020)
Заработав репутацию уникального народного целителя в Чехословакии в 30-е годы, Ян Миколашек продолжил свое дело при нацистской оккупации и при коммунистической власти. И каждая новая власть пыталась использовать его репутацию в своих целях, давая ему взамен покровительство и возможность заниматься своим делом.
Максим Галкин: мини-фильм «Дистанционка»
Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «Дистанционка». Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса.
Самые интересные премьеры Netflix в июне
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021) 4 июня Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и
Топ-6 фильмов с летним настроением
Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением. Хороший год / A Good Year (2006) Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По
На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов
На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них. Игры шпионов / The Courier (2020) Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион
Фильмы о средневековье
29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье. Черный котел / The Black Cauldron (1985) Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий
В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок
В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.