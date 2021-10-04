4 октября. Литовский пловец завоевал в Берлине три медали

Информационная служба RUSRADIO LT подготовила дайджест самых важных и интересных на сегодняшний день новостей. В Берлине на этапе Кубка мира – 2021 по плаванию литовский пловец Данас Рапшис завоевал три медали: золото, серебро и бронзу. На дистанции 400 метров вольным стилем он получил золото, на дистанции 200 метров комплексным плаванием – серебро, а на дистанции 200 метров вольным стилем – бронзу.

* По итогам опроса, важнейшим источником информации жители Литвы считают интернет. На втором месте радио, на третьем – телевидение.

* В Литве находится с визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян.

* Отказываться от паспорта возможностей правительство пока не планирует.

* Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает людям старше 75 лет, прививающимся от коронавируса, выплачивать одноразовое пособие в размере 100 евро.

* Обновлен список стран, пораженных коронавирусом. Польша попала в красную зону.

* Начался учебный год для детей нелегальных мигрантов.

* Сегодня, 4 октября, у Белого моста в столице отмечают Всемирный день защиты животных. Четвероногих питомцев ждут бесплатные прививки, а их хозяева могут принять участие в уроках дрессировки.

* Дорожная полиция до конца октября будет проводить рейды на дорогах страны. Проверять будут на трезвость, скорость, соблюдение правил пересечения перекрестков и т.д.

* До конца осени в Вильнюсе появится ещё 50 «зеленых островков». Всего их будет 100.

* Здание бывшего Клайпедского кинотеатра Vaidila будет реконструировано. К 2023 году здесь должны появиться музей мотоциклов, кафе, кинотеатр и конференц-зал.

* Финляндия начинает вакцинацию норок от коронавируса.

* Гидрометеорологическая служба Литвы планирует модернизировать оборудование для мониторинга, установленное в аэропортах страны. На эти цели будет выделено около 1,3 млн евро.

* Информационная система ALIS, доступная по адресу alisas.lt, после обновления становится более удобной для рыбаков, охотников и других потребителей. Она приспособлена к работе на мобильных устройствах. Через систему можно получить более 10 различных видов разрешений.

* Литва – одна из стран, где много старых (старше 20 лет) автомобилей. На первом месте Польша, там таких автомобилей 38%. На втором месте Эстония – 32%, на третьем Финляндия – 27%. На четвертом месте Литва – 23%.

* В воскресенье состоялся финал Кубка мира по футзалу между Аргентиной и Португалией. Чемпион – Португалия.

* ČILI PIZZA в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде вводит новую услугу – drive-in. Еду можно заказать и забрать, не выходя из машины.

* Жители Литвы выделили два блюда, которые, по их мнению, больше всего прославляют Литву за рубежом. Это ржаной хлеб и цеппелины.