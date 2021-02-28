5 февраля LIZER выпустил макси-сингл «Тепло». В него вошли два трека «Мокрый снег» и «Верю».

Представляем ремикс на вторую композицию. «Верю» — более энергичная и бунтарская композиция.

«Я верю только в любовь, малышка, я верю только в любовь», — признается рэпер и добавляет, что «никогда не пойдет по головам» и «умрет за свою правду».

LIZER раскрыл смысл песен: «В суете наших дней мы часто забываем о самом главном: любви и близких людях. Но именно они сохраняют чувство тепла в наших душах и сердцах».

Автор музыки: Озеров С.А.; автор текста: Арсеньев А.Э.

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