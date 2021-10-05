5 октября. Сегодня – Международный День учителя

Информационная служба RUSRADIO LT подготовила дайджест самых важных и интересных на сегодняшний день новостей. Сегодня – Международный День учителя. По случаю праздника в Министерстве образования проходит награждение лучших учителей года. А во многих школах страны состоялись праздники и концерты.

Между тем столичные педагоги в честь праздника уже с 1 октября могли бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Кроме того, по случаю Дня учителя всю неделю, до пятницы, со специальной «Карточкой вильнюсца» педагоги могут бесплатно посещать спортивные клубы и музеи, а также пользоваться скидками в книжных магазинах и кафе.

* За последние пять лет количество легковых автомобилей в Литве увеличилось на 20%. Больше только в Румынии – 34%.

* По данным исследований, сообщения от мошенников не распознает каждый второй житель Литвы.

* В Литве отмечается нехватка работников – крупные торговые сети ищут 500 кассиров.

* В столичном районе Шешкине, рядом с ул. Укмергес, планируется построить автомойку самообслуживания.

* Литовские предприниматели создали фильтр для кондиционеров, останавливающий распространение коронавируса.

* LIDL представил мобильную программу скидок Lidl Plus. Её можно скачать в App Store и в Google Play.

* Комитет по культуре считает, что снос здания Вильнюсского аэропорта был бы самым примитивным решением: аэропорт должен быть функциональным и современным, но это не обязательно должно быть связано со сносом старого здания.

* Regitra объявила, что появилось около 23 тысяч новых комбинаций автомобильных номеров. MFA, MFB, MFC, MFD, MFE, MFF, MFG, MFH, MFI, MFY, MFJ, MFK, MFL, MFM, MFN, MFO, MFP, MFR, MFS, MFT, MFU, MFV, MFZ.

* Департамент защиты окружающей среды напоминает, что сжигать осенние листья надо ответственно. Правила можно найти на странице департамента. За их несоблюдение грозят штрафы.

* Сегодня начинается Международный фестиваль певческой поэзии Tai – aš («Это – я»). Первая остановка бардов – в Центре культуры Пренай, в другие дни концерты состоятся в Алитусе, Утене и других городах. В честь Дня учителя педагогам все большие концерты – по специальной цене. Код MOKYTOJAMS действует до 10 октября.

* Театр «Кейстуолю» возвращается домой. И сама труппа театра, и зрители радуются завершению многолетней реконструкции помещения. По поводу ее завершения 22-24 октября состоится праздник Keistas festivalis. Atidaryk mane («Странный фестиваль. Открой меня»).

* Парк Юодпелкис в Мажейкяй станет еще более привлекательным местом отдыха. В одном из прудов парка начал работать новый светящийся плавучий фонтан Žvaigždė. Его высота – 11 метров.

* В Пренай появилось новое уютное пространство: открылся дворик поэта Юстинаса Марцинкявичюса рядом с библиотекой его имени.