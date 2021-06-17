Пять премьер литовских кинотеатров

Пять премьер в литовских кинотеатрах. На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьерных фильмов.
Евангелие баскетбола от Шараса / Krepšinio evangelija pagal Šarą (2021) (документальный фильм)
Документальный фильм об одном из самых ярких басктетболистов Литвы – Шарунасе Ясикявичюсе. Архивные кадры и интервью с друзьями по команде, тренерами и близкими.
Телохранитель жены киллера / The Hitman's Wife's Bodyguard (2021) (комедийный боевик)
Майкл Брайс завязывает с карьерой телохранителя. Но вынужден вернуться, когда на бывшего подопечного (киллера мирового уровня) и его жену открывают охоту. В главных ролях: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман и Антонио Бандерас.
Поли / Poly (2020) (семейное кино)
10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого – пони по имени Поли. Сесиль и Поли отправляются в бега.
Поворот не туда: Наследие / Wrong Turn (2020) (фильм ужасов)
Несмотря на предупреждения местных, компания друзей свернули с туристического маршрута. И вскоре столкнулись с сообществом людей, которые ещё до Гражданской войны основали тут поселение. И которые очень не любят чужаков.
Жозе, тигр и рыба / Josee to Tora to Sakana-tachi (2020) (аниме)
Студент Цунэо встречает девушку Жозе. Она лишена возможности ходить. Благодаря их дружбе, он начинает осознавать ценность того, что имеет. А она решает встретиться лицом к лицу с реальным миром. Но посторонним трудно поверить в бескорыстность этой любви.
Максим Галкин: мини-фильм «Дистанционка»
Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «Дистанционка». Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса.
Самые интересные премьеры Netflix в июне
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021) 4 июня Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и
Топ-6 фильмов с летним настроением
Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением. Хороший год / A Good Year (2006) Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По
На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов
На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них. Игры шпионов / The Courier (2020) Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион
Фильмы о средневековье
29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье. Черный котел / The Black Cauldron (1985) Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий
В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок
В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.