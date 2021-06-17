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Пять премьер литовских кинотеатров

Автор Gintaras Zukas 194
Пять премьер литовских кинотеатров

Пять премьер в литовских кинотеатрах. На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьерных фильмов.

Евангелие баскетбола от Шараса / Krepšinio evangelija pagal Šarą (2021) (документальный фильм)

Документальный фильм об одном из самых ярких басктетболистов Литвы – Шарунасе Ясикявичюсе. Архивные кадры и интервью с друзьями по команде, тренерами и близкими.

Телохранитель жены киллера / The Hitman's Wife's Bodyguard (2021) (комедийный боевик)

Майкл Брайс завязывает с карьерой телохранителя. Но вынужден вернуться, когда на бывшего подопечного (киллера мирового уровня) и его жену открывают охоту. В главных ролях: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман и Антонио Бандерас.

Поли / Poly (2020) (семейное кино)

10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого – пони по имени Поли. Сесиль и Поли отправляются в бега.

Поворот не туда: Наследие / Wrong Turn (2020) (фильм ужасов)

Несмотря на предупреждения местных, компания друзей свернули с туристического маршрута. И вскоре столкнулись с сообществом людей, которые ещё до Гражданской войны основали тут поселение. И которые очень не любят чужаков.

Жозе, тигр и рыба / Josee to Tora to Sakana-tachi (2020) (аниме)

Студент Цунэо встречает девушку Жозе. Она лишена возможности ходить. Благодаря их дружбе, он начинает осознавать ценность того, что имеет. А она решает встретиться лицом к лицу с реальным миром. Но посторонним трудно поверить в бескорыстность этой любви.

Пять премьер литовских кинотеатров

Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Эвелина Никанорова 2020-12-30

Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «‎Дистанционка»‎. Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса.

Пять премьер литовских кинотеатров

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Gintaras Zukas 2021-05-31

Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021) 4 июня Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и

Пять премьер литовских кинотеатров

Топ-6 фильмов с летним настроением

Gintaras Zukas 2021-06-01

Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением. Хороший год / A Good Year (2006) Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По

Пять премьер литовских кинотеатров

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов

Gintaras Zukas 2021-05-27

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них. Игры шпионов / The Courier (2020) Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион

Пять премьер литовских кинотеатров

Фильмы о средневековье

Gintaras Zukas 2021-05-28

29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье. Черный котел / The Black Cauldron (1985) Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий

Пять премьер литовских кинотеатров

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок

Gintaras Zukas 2021-05-19

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

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