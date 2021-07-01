Пять премьер в литовских кинотеатрах

С 2 июля на экраны литовских кинотеатров выходят пять премьерных фильмов. Коротко о каждом из них.
Ледяной драйв / The Ice Road (2021) 13+
(триллер)
Север Канады. Ненадежный апрельский лёд, вес грузовика — 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности озера возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков — только они могут спасти людей, оказавшихся в обрушившейся алмазной шахте. Однако ни трескающийся под колёсами лёд, ни снежная буря не сравнятся с испытаниями, которые ждут водителей впереди. В главных ролях Лиам Нисон и Лоуренс Фишберн.
Судная ночь навсегда / The Forever Purge (2020) 16+
(ужасы)
Мир будущего – мир без преступности. Есть только лишь одна Судная ночь, когда можно делать любые преступления законно и оставаться безнаказанным. Все выходит из-под контроля, когда секта беззаконных мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не прекращается на рассвете…
Спирит Непокорный / Spirit Untamed (2021) 0+
(мультфильм)
Лаки – юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама.
Ограбление по-джентльменски / The Misfits (2021) 16+
(приключения)
После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с “Командой изгоев”, которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого – Уорнер Шольц – отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом — по-джентльменски. В главных ролях Пирс Броснан и Тим Рот.
Мейер Лански / Lansky (2021) 13+
(криминал)
Федералы в последний раз берутся за стареющего Мейера Лански. Они подозревают, что он спрятал миллионы долларов за последние полвека. Но смогут ли они узнать всю правду о его прошлой жизни, когда он был известным боссом преступного синдиката? В главных ролях Харви Кейтель и Сэм “Аватар” Уортингтон.
Максим Галкин: мини-фильм «Дистанционка»
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