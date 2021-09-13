5 самых частых ошибок при самостоятельном лечении кашля

Кашель – это защитный рефлекс организма, помогающий удалить инородные и вредные вещества из дыхательных путей. Вирусы и бактерии, твёрдые частицы, пыль, аллергены и другие раздражители выводятся вместе со слизью, образующейся в дыхательных путях. Очень часто люди пытаются вылечить кашель самостоятельно. При этом они не обращают внимание на сигналы, которые посылает организм. Какие самые распространённые ошибки допускаются при попытке вылечить кашель?

1. Самая распространённая ошибка – применение антибиотиков, когда в них нет необходимости.

Одной из основных причин кашля являются вирусные инфекции, и антибиотики при них использовать нельзя. Более того, многие используют антибиотики неправильно, выбирая неверную дозу, частоту или продолжительность. Нерациональное использование антибиотиков не только вредит человеку, но и снижает общую их эффективность. Антибиотики должны использоваться только при необходимости – и так, как прописал лечащий врач. Их не следует хранить дома, передавать соседям или пытаться приобрести без рецепта.

2. Вторая по распространённости ошибка – лечить сухой кашель, принимая лекарства от влажного или мокрого кашля.

Лекарства от влажного кашля следует применять ответственно – только тогда, когда ясна причина кашля, известна бронхиальная проходимость и т.д. Они не подходят для сухого кашля, так как только сильнее раздражают дыхательные пути и усиливают кашель. Таким образом, получается обратный эффект.

3. Третья ошибка – использование подавляющих кашель препаратов в период влажного кашля.

Во время продуктивного кашля вырабатывается много слизи. И именно с помощью кашля организм пытается эти излишки слизи удалить. Если же кашель подавляется, слизь может начать скапливаться в дыхательных путях и мешать нормальной бронхиальной проходимости и функции свободного дыхания. Это, в свою очередь, может быть опасно.

4. Четвёртая ошибка – недостаточный приём жидкости при кашле.

При вирусных инфекциях кашель сначала обычно бывает сухим. Через несколько дней он обычно становится влажным, и здесь необходимо достаточное потребление жидкости. Влажный кашель может привести к образованию густой и вязкой мокроты, которую очень трудно отхаркивать. В этом случае пациент может начать принимать препараты для разжижения слизи. Однако они не будут достаточно эффективны, если не пить много жидкости. Таким образом, жидкость важна как при сухом, так и при влажном кашле.

5. Пятая ошибка в лечении кашля – просто его игнорирование в течение длительного времени.

Средняя продолжительность кашля составляет от двух до трёх недель. Чем дольше развивается кашель, тем труднее его потом вылечить. Лучше всего проконсультироваться с врачом по поводу лечения и ни в коем случае не запускать болезнь.

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