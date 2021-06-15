5 советов психолога: как перейти от легких отношений к серьезным

У большинства женщин сложности в личной жизни возникают не на этапе знакомства и формирования взаимной симпатии, а позже. Нелегко бывает перевести отношения без обязательств в долгосрочные, а привязанность — в настоящую любовь. У психологов есть советы, как перейти от легких отношений к серьезным.
Чисто физическая тяга к партнеру со временем ослабевает, и для будущего отношений важнее глубокая эмоциональная связь. Вот 5 советов, которые помогут влюбить в себя мужчину, не прибегая к неэтичным манипуляциям.
1. Цените его нынешние достоинства, а не потенциал
Каждому хочется, чтобы его принимали и любили таким, какой он есть, но многие начинают встречаться с мужчиной, думая в первую очередь о его потенциале. О том, каким он, возможно, станет с их помощью через пять лет.
Но мужчина – не офисный проект. Если вы ожидаете, что он изменится, он почувствует, что вы не цените его таким, какой он есть сейчас. Некоторые могут начать стыдиться себя: получается, что они недостаточно хороши. Если мужчина почувствует такое отношение в начале романа, он сбежит. Когда психологи спрашивали счастливых в браке мужчин, как они поняли, что именно с этой женщиной стоит связать свою судьбу, они часто отвечали что-то вроде: «Она никогда не пыталась меня менять». Определитесь, какие качества вам важны в мужчине, и ищите партнера, который уже сейчас соответствует вашим требованиям.
2. Создайте для него ощущение эмоциональной безопасности
Что это такое? Это значит, что мужчина знает: он может свободно делиться с вами своими мыслями, чувствами и желаниями, не опасаясь осуждения.
Когда мужчина упоминает, что с женщиной «легко общаться», это означает, что он готов рассказать ей то, чего не расскажет никому другому. Потому что уверен, что она не будет осуждать или критиковать.
В следующий раз, когда у партнера выдастся тяжелый день и он захочет пожаловаться на коллег или поделиться с вами чем-то личным, постарайтесь его выслушать, не осуждая и не критикуя. Нужно понимать, когда решать проблему, предложить помощь, а когда — выслушать. Иногда человек не хочет в данный момент заниматься решением проблем. Ему просто нужно выговориться.
3. Поддерживайте легкую и веселую атмосферу в отношениях
Воспоминания о других связаны с тем, что мы пережили вместе. Если вы постоянно интересно и весело проводили время, вы у этого человека будете ассоциироваться с этими приятными чувствами.
Мужчины и женщины часто предпочли бы развивать отношения в различном темпе. Женщинам часто бывает важен статус. Поэтому они торопятся перейти в фазу «серьезных отношений», пропуская первый период знакомства — самый веселый и позитивный. Мужчины же чаще всего предпочитают не спешить и дать себе время решить, хотят ли они развивать отношения дальше. Поэтому важно в начале знакомства поддерживать легкую, игривую и позитивную атмосферу. Помните, что для мужчины, даже если вы ему очень понравились, вы пока всего лишь встречаетесь.
4. Не бойтесь быть уязвимой
Секрет для возникновения эмоциональной близости — открыться, разрешить себе быть уязвимой. Когда вы открываете ему себя настоящую, без прикрас, вы дарите ему ключ от всех уголков вашей души. И это ответственность. Представьте, каково это — заслужить чье-то полное, безраздельное доверие. Невероятно, правда? Демонстрируя свою уязвимость и незащищенность, вы создаете для мужчины ощущение эмоциональной безопасности, и он, скорее всего, тоже откроется вам.
5. Дайте ему возможность побегать за вами
Женщины часто спрашивают психологов, что делать, если мужчина перестает ими активно интересоваться. Правильным ответом оказывается: «ничего». Если вы начнете паниковать, вашими действиями будет управлять страх.
Часто случается, что женщины начинают паниковать, как только им кажется, что мужчина теряет к ним интерес. Иногда причина лишь в том, что он один день не писал или не звонил. Или показался им отстраненным за ужином. Боясь его потерять, они пытаются сами взять контроль над ходом отношений и перегибают палку. Начинают названивать, сами все планировать и в целом берут на себя роль лидера, пытаясь направить отношения по желаемому пути.
Таким образом, партнеры меняются ролями и, часто сама того не осознавая, женщина начинает «бегать» за мужчиной. Для многих мужчин такая перемена в динамике отношений оказывается неприятна, и они еще больше отстраняются. Отсюда урок: давайте ему возможность за вами побегать.
Создайте для себя жизнь, которая вам нравится, и мужчина тоже захочет стать ее частью.