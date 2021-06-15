5 советов психолога: как перейти от легких отношений к серьезным

Чисто физическая тяга к партнеру со временем ослабевает, и для будущего отношений важнее глубокая эмоциональная связь. Вот 5 советов, которые помогут влюбить в себя мужчину, не прибегая к неэтичным манипуляциям.

1. Цените его нынешние достоинства, а не потенциал

Каждому хочется, чтобы его принимали и любили таким, какой он есть, но многие начинают встречаться с мужчиной, думая в первую очередь о его потенциале. О том, каким он, возможно, станет с их помощью через пять лет.

Но мужчина – не офисный проект. Если вы ожидаете, что он изменится, он почувствует, что вы не цените его таким, какой он есть сейчас. Некоторые могут начать стыдиться себя: получается, что они недостаточно хороши. Если мужчина почувствует такое отношение в начале романа, он сбежит. Когда психологи спрашивали счастливых в браке мужчин, как они поняли, что именно с этой женщиной стоит связать свою судьбу, они часто отвечали что-то вроде: «Она никогда не пыталась меня менять». Определитесь, какие качества вам важны в мужчине, и ищите партнера, который уже сейчас соответствует вашим требованиям.