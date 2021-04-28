6 фактов о боксёре Мухаммеде Али

28 апреля 1967 года американский боксёр Кассиус Клей (будущий Мухаммед Али) был лишён права участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США. RUSRADIO.LT не смогло обойти этот факт стороной, и следующие 6 интересных фактов будут посвящены этому великому спортсмену.
- За всю свою карьеру Мухаммед Али трижды побывал в нокдауне, но при этом ни разу не был нокаутирован.
- Гуру самого быстрого удара всегда считался Брюс Ли, между тем скорость удара у Брюса Ли и Мухаммеда Али одинакова – 1/20 доля секунды.
- Мухаммед Али оказывался на обложке популярного журнала «Sports Illustrated» 37 раз. Больше раз там побывал только легендарный баскетболист Майкл Джордан.
- Из 2500 звёзд на Аллее славы в Голливуде лишь одна находится не на асфальте, а на стене здания. Это звезда Мухаммеда Али. Боксёр не хотел, чтобы имя центральной фигуры в исламе топтали ногами.
- Лос-Анджелес, 1981 год. Парень, стоя на краю окна девятиэтажки, угрожает покончить жизнь самоубийством. Случайно оказавшийся на месте событий боксёр обратился к молодому человеку: «Я твой брат, я хочу помочь тебе», – кричал Мухаммед Али из ближайшего окна. Общение между ними длилось 20 минут. В конце концов, мужчина отказался от своих планов.
- Мухаммед Али любил говорить обидные словечки своим оппонентам, чтобы разозлить их и вывести из себя. В звукозаписывающей компании Columbia Records были настолько этим впечатлены, что решили выпустить аудиоальбом Мухаммеда Али под названием «Я – самый великий!», в котором боксёр читал свои стихи под музыкальное сопровождение.