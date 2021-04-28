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6 фактов о боксёре Мухаммеде Али

Автор Евгений Русаков 27
6 фактов о боксёре Мухаммеде Али

28 апреля 1967 года американский боксёр Кассиус Клей (будущий Мухаммед Али) был лишён права участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США. RUSRADIO.LT не смогло обойти этот факт стороной, и следующие 6 интересных фактов будут посвящены этому великому спортсмену.

  1. За всю свою карьеру Мухаммед Али трижды побывал в нокдауне, но при этом ни разу не был нокаутирован.

    6 фактов о Мухаммеде Али

    Мухаммед Али, бой против Джо Фрейзера

  2. Гуру самого быстрого удара всегда считался Брюс Ли, между тем скорость удара у Брюса Ли и Мухаммеда Али одинакова – 1/20 доля секунды.

    6 фактов о Мухаммеде Али

    Мухаммед Али, Now you see me, now you don’t

  3. Мухаммед Али оказывался на обложке популярного журнала «Sports Illustrated» 37 раз. Больше раз там побывал только легендарный баскетболист Майкл Джордан.

    6 фактов о Мухаммеде Али

    Мухаммед Али, обложка журнала «Sports Illustrated»

  4. Из 2500 звёзд на Аллее славы в Голливуде лишь одна находится не на асфальте, а на стене здания. Это звезда Мухаммеда Али. Боксёр не хотел, чтобы имя центральной фигуры в исламе топтали ногами.

    6 фактов о Мухаммеде Али

    Мухаммед Али, звезда боксёра на Аллее славы в Голливуде

  5. Лос-Анджелес, 1981 год. Парень, стоя на краю окна девятиэтажки, угрожает покончить жизнь самоубийством. Случайно оказавшийся на месте событий боксёр обратился к молодому человеку: «Я твой брат, я хочу помочь тебе», – кричал Мухаммед Али из ближайшего окна. Общение между ними длилось 20 минут. В конце концов, мужчина отказался от своих планов.

    6 фактов о Мухаммеде Али

    Мухаммед Али, боксёр спасает человека от самоубийства

  6. Мухаммед Али любил говорить обидные словечки своим оппонентам, чтобы разозлить их и вывести из себя. В звукозаписывающей компании Columbia Records были настолько этим впечатлены, что решили выпустить аудиоальбом Мухаммеда Али под названием «Я – самый великий!», в котором боксёр читал свои стихи под музыкальное сопровождение.

    6 фактов о Мухаммеде Али

    Мухаммед Али, обложка альбома «I am the greatest!»

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