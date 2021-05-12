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6 фактов о художественной гимнастике

Автор Евгений Русаков 34

Сегодня свой день рождения отмечает известная многим гимнастка Алина Кабаева. Эта потрясающая спортсменка безусловно заслужила отдельной темы, но в этот раз всё же о художественной гимнастике.

Итак, вашему вниманию шесть интересных фактов об этом зрелищном спорте.

  1. Термин «гимнастика» происходит от греческого слова и имеет два значения – «упражняться» и «голый».

    6 фактов о художественной гимнастике

    Художественная гимнастика, древнегреческие гимнасты

  2. Художественная гимнастика традиционно считается женским видом спорта, однако в последнее время он становится популярным и среди мужчин.

    6 фактов о художественной гимнастике

    Художественная гимнастика, не только женский спорт

  3. Первые шаги в художественной гимнастике желательно начинать в 3-5 лет, т.к. детский организм в этом возрасте более восприимчив к развитию гибкости, координации и быстроты движений.

    6 фактов о художественной гимнастике

    Художественная гимнастика, детская тренировка

  4. Соревнования по художественной гимнастике всегда проходят на ковровом покрытии размером 13х13 метров.

    6 фактов о художественной гимнастике

    Художественная гимнастика, гимнастический ковёр

  5. Самой возрастной гимнастке – испанке Каролине Родригес – на момент завершения карьеры было 30 лет. Большинство завершает карьеру в 14-16 лет.
6 фактов о художественной гимнастике

Художественная гимнастика, Каролина Родригес

  1. Литве тоже есть кем гордиться. Даля Куткайте – самая известная литовская гимнастка – абсолютная чемпионка Европы, трёхкратная абсолютная чемпионка СССР, победительница Кубка Мира в упражнениях с лентой.

    6 фактов о художественной гимнастике

    Художественная гимнастика, Даля Куткайте

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