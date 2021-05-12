6 фактов о художественной гимнастике

Сегодня свой день рождения отмечает известная многим гимнастка Алина Кабаева. Эта потрясающая спортсменка безусловно заслужила отдельной темы, но в этот раз всё же о художественной гимнастике.

Итак, вашему вниманию шесть интересных фактов об этом зрелищном спорте.

Термин «гимнастика» происходит от греческого слова и имеет два значения – «упражняться» и «голый». Художественная гимнастика традиционно считается женским видом спорта, однако в последнее время он становится популярным и среди мужчин. Первые шаги в художественной гимнастике желательно начинать в 3-5 лет, т.к. детский организм в этом возрасте более восприимчив к развитию гибкости, координации и быстроты движений. Соревнования по художественной гимнастике всегда проходят на ковровом покрытии размером 13х13 метров. Самой возрастной гимнастке – испанке Каролине Родригес – на момент завершения карьеры было 30 лет. Большинство завершает карьеру в 14-16 лет.