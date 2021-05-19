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6 интересных фактов о Лиге чемпионов УЕФА

Автор Евгений Русаков 31
6 интересных фактов о Лиге чемпионов УЕФА

Ровно 9 лет назад лондонский футбольный клуб «Челси» впервые стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, переиграв в финале мюнхенскую «Баварию». В этом году «Челси» встретится с «Манчестер Сити» – клубом, для которого это первый финал Лиги Чемпионов.

Этот «английский финал» состоится уже совсем скоро, а пока RUSRADIO.LT приводит шесть интересных фактов о Лиге чемпионов.

1. География футболистов в Лиге чемпионов довольно обширна. В её матчах принимали участие игроки 124 национальностей.

6 фактов о Лиге Чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов, футболисты

2. «Челси» – единственная команда, вылетевшая на групповом этапе после победы в Лиге чемпионов. Случилось это в сезоне 2012/2013.

6 фактов о Лиге Чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов, эмблема футбольного клуба «Челси»

3. Самый быстрый гол в Лиге чемпионов был забит спустя 10,12 секунды после начального свистка. Автором гола стал голландец Рой Макай.

6 фактов о Лиге Чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов, Рой Макай

4. Сэр Алекс Фергюсон – тренер с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов, и это количество равняется 190 матчам.

6 фактов о Лиге Чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов, Алекс Фергюсон

5. Кубок Лиги чемпионов – переходная награда. Команда, которая побеждает в турнире пять раз, или три раза подряд, имеет право оставить кубок у себя навсегда. Единственной командой, которая имеет два кубка Лиги чемпионов, является мадридский «Реал». Кстати, из-за своей формы главный трофей называют «Большие уши».

6 фактов о Лиге Чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов, Кубок Лиги Чемпионов

6. Наибольшее количество зрителей на финале Лиги Чемпионов зафиксировано в 1960 году. В финальном матче встречались «Реал Мадрид» и «Айнтрахт Франкфурт». Количество болельщиков в тот день составило 127621 человек. А финал со счётом 7:3 тогда выиграл испанский клуб.

6 фактов о Лиге Чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов. В 1960 году никто не знал про коронавирус, и в соблюдении дистанции необходимости не было

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