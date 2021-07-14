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6 фактов о сборной Италии по футболу

Автор Евгений Русаков 53
6 фактов о сборной Италии по футболу

Буквально несколько дней назад мы получили нового чемпиона Европы по футболу в лице сборной Италии. Но что мы знаем о сборной Италии кроме того, что эта сборная играет в очень красивый футбол, который и принёс им золото Евро-2020? Итак, вашему вниманию шесть любопытных фактов о национальной сборной Италии.

  1. Сборную Италии ещё называют Squadra Azzurra, что буквально означает «синяя эскадра» или «лазурная команда». Такое название команда получила за цвет формы, в которой выступает.

    6 фактов о сборной Италии по футболу

    «Cиняя эскадра»

  2. Рекордсменом по числу игр за национальную сборную является легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон. На его счету 176 матчей.

    6 фактов о сборной Италии по футболу

    Джанлуиджи Буффон

  3. Был период, когда сборная Италии играла в чёрных футболках. Это было во время правления Бенито Муссолини. Во время Чемпионата мира 1938 года сборная играла в форме знаменитых «чернорубашечников» дуче – добровольных отрядов милиции, созданных фашистским режимом.

    6 фактов о сборной Италии по футболу

    Сборная Италии образца 1938 года

  4. На чемпионате Европы в 1968 году ещё не существовало правила послематчевых пенальти. В случае ничьей победителя определяли подкидыванием монетки. Полуфинал с командой СССР закончился счётом 0:0. Когда пришла пора кидать монетку, итальянцы выбрали сторону и через несколько секунд оказались в финале, который, к слову, выиграли.

    6 фактов о сборной Италии по футболу

    Италия – СССР, 1968 год

  5. Сборная Италии является первой в мире, кто сумел дважды подряд стать чемпионом мира по футболу. Произошло это в 1934 и 1938 годах.

    6 фактов о сборной Италии по футболу

    Чемпионы 1934 года

  6. До повторения мирового рекорда – серии из 35 побед – сборной Италии остался один матч. Он состоится 2 сентября. Италия сыграет против Болгарии.

    6 фактов о сборной Италии по футболу

    Своим победам футболисты во многом обязаны своему тренеру Роберто Манчини

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