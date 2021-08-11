Спорт Это интересно

6 фактов об американском рестлинге

Автор Евгений Русаков 3
6 фактов об американском рестлинге

Совсем недавно завершились Олимпийские игры в Токио, и было бы логично предоставить интересные факты об Олимпиаде. Однако такое у нас уже было, поэтому в этот раз о другом виде спорта. Или не спорта. В общем, вашему вниманию 6 интересных фактов об американском рестлинге. А вы уже сами решайте, спорт это, театр или что-то ещё.

  1. Своей бешеной популярностью не только в США, но и по всему миру рестлинг обязан Халку Хогану.

    6 фактов об американском рестлинге

    Халк Хоган

  2. Одним из первых российских рестлеров можно смело назвать Ивана Поддубного. Помимо того, что он был борцом, он ещё и в цирке выступал. Размер жалованья цирковых артистов напрямую зависел от кассовых сборов. По этой причине поединки борцов, в основном, были срежиссированы и рассчитаны на зрелищность. Чем не рестлинг?

    6 фактов об американском рестлинге

    Иван Поддубный

  3. В 2008 году на экраны вышел фильм «Рестлер» с Микки Рурком в главной роли. Это драма о кризисе личности бывшей звезды рестлинга. Фильм изобилует подробностями из жизни рестлеров и рестлинга в целом. Если не смотрели, обязательно посмотрите!

    6 фактов об американском рестлинге

    Кадр из фильма «Рестлер»

  4. Рестлинг – это очень травмоопасно. Стремясь придать схватке большую эффектность, многие бойцы используют травмоопасные приёмы. Для безопасного их выполнения требуется правильная техника со стороны обоих участников. Ошибка в выполнении приёма может привести к трагическим последствиям.

    6 фактов об американском рестлинге

    Не повторяйте этого дома!

  5. Хорошего парня в рестлинге называют «фейс». Плохого – «хил». А вот кто кем является, всегда можно понять по реакции публики. Хотя иногда и хорошего парня встречают недовольными выкриками.

    6 фактов об американском рестлинге

    «Фейс» или «хил»?

  6. Рестлеры могут быть ещё и успешными киноактёрами, музыкантами, певцами и писателями. И всё это в одном лице. В 2000 году Дуэйн «Скала» Джонсон выпустил автобиографическую книгу The Rock Says…. Книга заняла первое место в списке бестселлеров и оставалась там в течение нескольких недель.

    6 фактов об американском рестлинге

    Дуэйн «Скала» Джонсон

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