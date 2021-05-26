6 фактов об автогонке «24 часа Ле-Мана»

В этот день в 1923 году во Франции состоялась первая гонка «24 часа Ле-Мана». Через 2 года это мероприятие отпразднует свой 100-летний юбилей, а пока вашему вниманию шесть интересных и любопытных фактов об этой известной во всём мире гонке.
- Гонку называют «Гран-при выносливости и экономичности», ведь команды вынуждены искать баланс между скоростью и надёжностью автомобилей, которые в течение 24 часов должны продержаться без механических повреждений, а также рационально использовать топливо, шины и тормозные колодки.
- За 24 часа современные автомобили успевают проехать более 5000 км. Действующий рекорд – 5470 км – был установлен в 2010 году. Если поделить этот рекорд на расстояние между Вильнюсом и Клайпедой, то получится более 17 поездок за 24 часа.
- Именно на гонке «24 часа Ле-Мана» было положено начало такой традиции, как душ из шампанского.
- Одна из самых давних традиций этой гонки – размахивание французским флагом в качестве сигнала к началу гонки.
- Самая высокая скорость была зарегистрирована в 1988 году – пилот Роджер Дорчи разогнался до 405 км/ч.
- Во время гонки топливо расходуется тысячами литров, а за один круг пилот автомобиля меняет передачи в среднем 62 раза, проезжая 70% дистанции с педалью газа, утопленной в пол.