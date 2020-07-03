Listen to «6 июля Литва отмечает День государства. О мероприятиях, которые пройдут в этот день» on Spreaker.

Впереди у нас длинные выходные — это связано с тем, что 6 июля вся страна будет отмечать грандиозное событие – День государства. Этот праздник приурочен к коронации первого и единственного короля Литвы Миндаугаса. Соответственно, после крещения Миндаугаса Великое княжество Литовское стало называться католическим королевством Литвы. Таким образом Великий князь, а затем – король – сделал шаг к международному признанию Литовского государства в Европе.

Теперь ежегодно 6 июля на площади у президентского дворца в столице проводится торжественная церемония поднятия государственного флага — в этом году за ней можно будет наблюдать в полдень. За пару часов до этого торжественного момента можно будет зарегистрироваться для участия в традиционном забеге “Государство — это ты”. В нем могут принять участие все желающие. Бегуны и велосипедисты начнут праздничный забег в 12:30 от площади С. Даукантаса и завершат его во дворе Дворца правителей. Праздничный день Дворец правителей предлагает праздновать вместе — посетить выставки, творческие студии или даже стать свидетелями уникального события — церемонии вручения бронзового бюста великого князя Литовского и короля Польского Жигимантаса Аугустаса музею Дворца правителей.

Полную программу мероприятий вы сможете найти на странице музея valdovurumai.lt/lankytojams/renginiai/valstybes-diena-valdovu-rumuose-2020. В честь праздника пройдет и традиционный забег вокруг Зеленых озер, о котором мы уже рассказывали в нашем эфире — информацию вы тоже сможете найти на наших страницах. В Ботаническом саду Вильнюсского университета в честь праздника уже открылась выставка цветов, которая будет работать до вечера 6 июля. Весь столичный транспорт 6 июля, в день коронации Миндаугаса, будет возить вильнюсцев и гостей столицы бесплатно.

Ну и, наконец, вечером 6 июля, в День государства, жители и гости столицы приглашаются на впечатляющее мероприятие — совместное исполнение Государственного гимна Литвы. Праздник начнется в 20 часов — а торжественность его в том, что в 21:00 гимн Литвы прозвучит одновременно во многих местах не только Литвы, но и всего мира. С полной программой праздничных мероприятий жителям всех городов нашей страны удобно будет ознакомиться здесь: renginiai.kasvyksta.lt/83857/liepos-6-oji-kaune, renginiai.kasvyksta.lt/83858/liepos-6-oji-klaipedoje

Ну а о том, как провести выходные, предшествующие празднику, вы узнаете из материалов на наших страницах.