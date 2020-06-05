Listen to «6 июня отмечается День русского языка и День рождения А.С. Пушкина» on Spreaker.

6 июня во всем мире отмечается День русского языка и День рождения великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина. Не все знают, но у Александра Сергеевича, — точнее у его младшего сына, — есть прямая связь с Литвой. В столичном районе Маркучай находится усадьба Григория Александровича Пушкина — в конце XIX — начале XX века он жил здесь с женой Варварой. Здесь они и похоронены.

Кроме того, в биографии самого поэта есть много ниточек, которые связывают его с Литвой. Предполагается, что в Вильнюсе, в Пятницкой церкви, которая находится в центре Старого города, царь Петр I крестил прадеда поэта Ибрагима Ганнибала. Экспозиции музея в Маркучай рассказывают и о других интересных фактах “общей” истории великого русского поэта и нашей страны. Например, первое произведение А. С. Пушкина на литовском языке — это переведенное Пятрасом Арминасом-Трупинелисом стихотворение «Утопленник», опубликованное в литовском календаре «Аушры» в 1885 г. Позже в Литве были переведены фрагменты из «Евгения Онегина», «Скупого рыцаря» и лирическая драма «Русалка». В 1902 г. в Сувалках была выпущена «Сказка о рыбаке и рыбке».

В Литературном музее А. С. Пушкина хранится более 8000 экспонатов – это перешедшее к музею семейное наследие Григория Александровича и Варвары Алексеевны (мебель конца XIX в. – первой половины XX в., предметы быта, рукописи, фотографии и фотонегативы, книги и другие издания), а также экспонаты, приобретенные музеем в разные годы.

На страничке музея говорится, что в нынешнем году, к сожалению, из-за карантина не будет возможности отметить День рождения любимого поэта традиционным праздничным концертом и творческими мастерскими. Однако в субботу, 6 июня, музей работает с 10 до 16 ч. и сможет принимать посетителей — правда, по предварительной регистрации. Это можно сделать по телефону +370 5 260 04 15. Ну а тем, кто соскучился по музею, но по каким-то причинам не сможет его посетить, предлагается совершить виртуальную прогулку по усадьбе Маркучяй. Напомним, что всю подробную информацию можно найти на страничке музея в интернете puskinas.lt или в фейсбуке.